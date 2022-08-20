Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в сентябре

Жаркая погода, установившаяся в Центральной России уйдет вместе с летом, первый осенний месяц окажется среднестатистическим, однако осадков может выпасть больше нормы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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«Норма сентября для центральных областей – это ночная температура от плюс 6 до 12 градусов и дневная – от 16 до 22 градусов. При похолоданиях ночные температуры могут опускаться до нуля градусов. А днем воздух может прогреваться максимум до 10 градусов», – пояснила Паршина.

На юге России температура воздуха в сентябре ожидается несколько ниже нормы. В частности, это касается Курской и Белгородской областей. Холоднее будет также в Краснодарском крае и в Крыму. Обычно там в это время по ночам бывает плюс 17, а днем – плюс 27 градусов, но в этом году прогнозируется на пару градусов прохладнее. При этом, на те же пару градусов теплее может быть в Сибири. В Приморье, на юге Хабаровского края, а также на юге Урала будет тоже тепло – днем до 23 градусов.

«Норма сентября для Москвы – ночью 7-12, днем – 16-21 градус. При похолоданиях ночью плюс 1-6, днем не выше плюс 13 градусов», – уточнила синоптик.

Осадков в сентябре прогнозируется больше нормы как в столице, так и на территории всей Центральной России, а также на севере и северо-западе. На Урале, в Поволжье и на черноморских курортах тоже без дождей не обойдется.