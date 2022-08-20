В МЧС дали советы, как действовать при нападении собак

Имитация броска условного предмета с земли может остановить нападение на человека агрессивных собак. В некоторых случаях привести животных в растерянность позволит серия четко отданных команд, говорится в советах, опубликованных на сайте МЧС России.

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«Встретив агрессивно настроенную собаку, остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!", "Уйди" или "Фу!". В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность», — говорится в первом совете.

Также спасатели рекомендуют имитировать поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки. В таких случаях животные часто проявляют реакцию избегания и уходят.

К атаке агрессивно настроенного пса лучше всего подготовиться заранее, обмотав руку плащом или пиджаком. При этом нужно спиной постепенно отступать к укрытию, забору или дому, наблюдая за реакцией собаки и призывая на помощь окружающих.

Если собака все же укусила, необходимо промыть раны перекисью водорода или обильным количеством воды, смазать окружность йодом и наложить чистую повязку. По возможности нужно сразу же обратиться в медпункт за квалифицированной помощью. В случае наличия хозяина у собаки нужно выяснить, сделана ли ей прививка от бешенства. О случившемся нужно обязательно известить полицию, указав адрес места происшествия и данные владельца собаки.