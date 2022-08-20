«К участникам ИТ-рынка приходит осознание грандиозности открывающихся возможностей»

— В чем уникальность исторического пути России? Как события текущего года могут повилять на траекторию развития российского общества?

— События этого года, бесспорно, встряхнули страну вслед за пандемией. Но должен сказать, что Россия, пожалуй, единственная из крупных мировых держав, которая в силу исторического опыта имеет неплохой иммунитет к глобальным кризисам: 1991, 1998, 2008, 2014, 2020 годов, а теперь и 2022 года. И вся эта череда событий выпала на долю, практически, одного поколения. Как бы то ни было, мы точно знаем, что за обвалом следует подъем, этому нас научил наш личный опыт. Более того, мы пока эффективнее действуем в экстремальных условиях, мобилизация происходит буквально во всем. Жить спокойно мы пока так и не научились.

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— ИТ-отрасль в России всегда считалась одной из самых передовых с точки зрения уровня развития собственных технологий. На ваш взгляд, высокие компетенции отечественных ИТ-компаний позволили им интегрироваться с социальным и экономическим международным пространством?

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— С начала 90-х годов наша компания, как и многие другие ИТ-предприятия более 10 лет сотрудничала только с иностранными заказчиками, имея почти нулевые продажи в России. Спроса на разработку сложных программных систем на домашнем рынке в то время не было, максимум - закупка компьютеров, установка и обслуживание стандартных программ.

Тогда многие отечественные компании активно искали партнеров за рубежом, в разных странах. Нам удалось также включиться в международную кооперацию. Развитие шло вполне успешно, но в какой-то момент мы уперлись в «стеклянный потолок». Нам не удавалось перейти от роли качественного исполнителя технических работ в статус компании, которая может управлять крупными проектами разработки в интересах заказчика, не говоря уже о том, чтобы консультировать заказчика в смысловой части проекта. Не сразу, но выяснилось, что «не пускают» нас в том числе и по политическим причинам. Мало кто на «развитых рынках» был готов использовать услуги российского ИТ-консультанта, несмотря на царившую эйфорию открытости и дружбы. Стало очевидно, что по модели «технического исполнителя» мы можем развиваться только «вширь»: набирать все больше и больше разработчиков и вовлекать их в международное разделение труда. Но нам хотелось двигаться в сторону сложных бизнес-проектов и перспективных программных продуктов, где другая маржинальность и другая стоимость компаний.

— Получается, что чуждая политическая и экономическая западная среда объективно стимулировала российский ИТ-бизнес больше развиваться на внутреннем рынке?

— В середине 2000-х, после ряда знаковых успешных проектов типа Ozon.ru пришло понимание, что нашей компании нужно вернуться на домашний рынок, где у нас есть преимущество по языку, менталитету, и научиться здесь, в России, решать определенные задачи лучше всех в мире. Поскольку ИТ-отрасль по сути своей является сервисной, сделать хороший, востребованный продукт можно лишь в тех отраслях, которые в нашей экономике сами по себе являются сильными, продвинутыми в глобальном масштабе. И такие отрасли стали появляться — за прошедшие 20 лет отечественные компании много чему научились.

За счет этого ИТ-отрасль в России по конкурентноспособности находится на уровне наших лидирующих отраслей, таких как ВПК или атомная энергетика, но имеет те же проблемы: слабый маркетинг, недостаточно технологичные процессы продаж, недооценка важности поддержи экспорта, сложности с организацией качественной технической поддержки даже в России, не говоря уже о зарубежных рынках. Кроме того, наши ИТ-компании были вынуждены даже на домашнем рынке конкурировать с ведущими мировыми гигантами, не имея никаких преференций. Ситуация похожа на гражданское авиастроение, которое у нас ухитрились почти уничтожить, пустив на местный рынок Boeing и Airbus без всякой поддержки отечественного производителя. Как хочешь, так и конкурируй. Многие искренне верили в сказки о «невидимой руке рынка», которая все расставит по местам.

— Но ведь так же как и авиационную отрасль, ИТ-сферу в 1990-е и начале 2000-х не очень-то поддерживали на государственном уровне…

— ИТ-отрасли в каком-то смысле повезло. Поддержание и развитие компетенций в области разработки ПО не столь капиталоемко, как в смежной микроэлектронике или в других отраслях. Поэтому эти компетенции удалось сохранить и развить усилиями узкого слоя предпринимателей-«подвижников», которые продолжали разработку собственных технологий, несмотря на мало кому интересные на тот момент экономические результаты их деятельности. В 2014 году начались первые системные шаги государства в плане поддержки ИТ-отрасли. Отечественные разработки стали более востребованы на рынке, о них стали говорить. Это несколько смягчило нынешнюю «жесткую посадку», но не настолько, насколько можно было бы это сделать, будь мы чуть более последовательны.

— Сможет ли российские ИТ-компании выжить в условиях санкций и ухода ведущих западных игроков?

— На сегодняшний день, проблем много, но решения будут найдены. Практически во всех разделах ИТ у нас есть отечественные программные продукты, закрывающие образовавшиеся из-за ухода западных корпораций бреши. Разумеется, для нас, как и для всех рыночных компаний, текущая ситуация явилась непростым испытанием на прочность. Но постепенно к участникам ИТ-рынка приходит осознание грандиозности открывающихся возможностей: западные конкуренты, доминировавшие на рынке многие годы, добровольно его оставили. Конечно, не все демонстративные «уходы» являются таковыми на самом деле, во многих случаях деятельность продолжается под другими брендами, но российские заказчики уже по достоинству оценил «лояльность» иностранных поставщиков и вряд ли будет наступать на те же грабли: так или иначе, на горизонте 10-12 лет многие иностранные решения будут заменены на российские.

Предстоит беспрецедентная по глубине трансформация технологического ландшафта всех предприятий-потребителей ИТ на российском рынке, особенно крупных и средних. Данная ситуация накладывается на общемировой тренд цифровизации. Сложение двух этих векторов ведет к переделу рынка и создает уникальное окно возможностей для российских продуктовых и сервисных ИТ-компаний. Так что не будем сидеть сложа руки. Жизнь ставит перед российскими технологическими предпринимателями исключительные по сложности задачи, а именно они и стимулируют наш мозг работать с максимальным КПД.