Задолженность россиян по кредиткам достигла рекордных значений

Общая задолженность россиян по кредитным картам в июле выросла на 2% и впервые превысила 1,5 трлн рублей. Количество активных кредиток на руках населения тоже обновило исторический максимум, увеличившись до 52,7 млн единиц (+2,2%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Результаты выглядят особенно впечатляющими на фоне сокращения выдач кредитных карт, отметили в бюро. Так, количество нового «пластика» в июле уменьшилось на 4,1%, до 1,7 млн карт. Средний лимит по картам тоже стал меньше – в сравнении с июнем он сократился на 0,8%, до 68,7 тыс. рублей.

«Плохая задолженность по кредиткам в июле увеличивалась седьмой месяц подряд – до рекордных 185,3 млрд рублей. При этом темпы роста "плохих" долгов сильно замедлились – если еще в январе рост составил 4,2%, а в июне 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%», – сообщили в бюро.

На конец июля количество кредитных карт, по которым россияне допустили просрочку, составляло чуть больше 3 млн единиц, увеличившись на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.