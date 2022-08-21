Чешский стоматолог опровергла некоторые мифы о чистке зубов

Длительность чистки зубов не имеет принципиального значения, важно, насколько хорошо почищены зубы. Кто-то может справиться с этой задачей за две минуты, а кто-то — за восемь, рассказала чешский стоматолог Камила Цмиралова. Ее рекомендации по правильному уходу за зубами приводит издание Seznam zprávy.

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«Насколько хорошо почищены зубы можно понять по ощущениям на языке, когда проходишься им по зубам. Если зубы гладкие, то все в порядке. Если же ощущаются мелкие "ворсинки", то нужно продолжать. Но не размашистыми движениями, как рекомендовалось раньше. Особое внимание при этом стоит уделить небольшой бороздке, которая находится на переходе между зубом и десной, в которой оседает зубной налет», — рассказала Цмиралова.

По словам стоматолога, в зубной пасте при чистке зубов даже нет особой необходимости, просто если чистить зубы без нее, щетку пришлось бы менять каждые две недели. Для определения качества чистки зубов она посоветовала использовать пастилки-индикаторы, окрашивающие налет на зубах. Почистив зубы и пососав пастилку, можно определить, где налет сохранился.

Стоматолог одобряет использование электрических зубных щеток, однако не рекомендует чистить ими поверхность языка, так как там обитают полезные бактерии.

Специалист также посоветовала учить детей грамотному уходу за полостью рта с самого раннего возраста. Молочным зубам, по ее словам, стоит уделять такое же внимание, что и постоянным, чтобы не потерять их преждевременно.



