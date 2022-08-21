Александр Дугин сообщил об угрозах с Украины перед убийством дочери

Представители следствия обнародовали некоторые сведения, сообщенные им общественным деятелем и философом Александром Дугиным, дочь которого Дарья погибла от взрыва в машине, двигаясь по Можайскому шоссе. По его словам, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, передает сайт «Комсомольской правды».

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«По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения», — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Вечером 20 августа в двигавшемся в районе подмосковного поселка Большие Вяземы автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. За рулем была 29-летняя журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла на месте. На данный момент следствие установило, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. По предварительным данным, его мощность соответствовала 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, неизвестные установили взрывное устройство на фестивале «Традиция», автомобиль стоял на общедоступной парковке. Взорвавшаяся машина принадлежит Александру Дугину, он выехал с фестиваля вслед за дочерью на другой машине.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) в производство Главного следственного управления СК России. С учетом уже имеющихся данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя убийство, вызвавшее широкий общественный резонанс, заявила, что если версию об украинском следе подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале написал, что при расследовании этого дела особое внимание следует уделить версиям убийства по мотивам политической ненависти или вражды.

