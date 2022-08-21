Где можно выгодно хранить свои сбережения

Так, в частности, как сообщает Daily Moscow, по последним статистическим данным около трети от числа всех жителей нашей страны в возрасте старше 30 лет заинтересованы в том, чтобы пытаться сохранить свои денежные активы традиционным образом. В частности, статистика показывает, что больше всего людей хотят просто открыть вклад в банке, либо накопительный счет для своих сбережений.

Среди других популярных методов для возможного дохода или по крайне мере сохранения того, что уже есть у человека, люди выделяют:

Открытие дебетовой или кредитной карточки - 17 и 16 процентов соответственно;

Становление инвесторов или вложение в ПИФ - в районе 13 процентов опрошенных;

Открытие "металлического" счета - 7 процентов опрошенных.

При этом, что примечательно, лишь небольшое количество человек готовы брать кредиты для сохранения своих финансов. Если же говорить про такие категории кредитов, как ипотечный кредит или автокредит, то их хочет оформить около 10 процентов из числа всех опрошенных, что довольно мало. В основном, если люди и берут кредит, то потребительского, что в магазинах условия для получения кредита не такие лояльные, как в банковских учреждениях, где получить его чаще проще.

Таким образом, на основании уже этой информации и тех статистических данных, что в ней приводятся, можно констатировать тот факт, что подавляющее большинство нашей страны все же пока еще предпочитают традиционные методы сбережений, вроде тех же вкладов, более рисковым операциям, вроде покупок акций или облигаций.

Подавляющее большинство людей за сохранением своих средств приходят в разные банки, то есть предпочитают использовать предлагаемые ими услуги. Также любопытно, что почти 80 процентов всех опрошенных говорят о том, что пользуются мобильным банковским приложением для совершения операций, а не посещают учреждения такого формата.

Примечательно также еще и то, что далеко не самое большое количество жителей нашей страны используют денежные переводы. Полученная статистика показывает, что только 60 процентов всех опрошенных прибегают к подобного рода функции.