Крым потерял половину обычного турпотока

Порядка 95% туристов этим летом добирались в Крым на собственных автомобилях и только 5% — на поездах. Это направление по итогам сезона потеряло как минимум половину обычного турпотока, несмотря на прошлогодний уровень цен, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Статья по теме: В результате детонации боеприпасов в Крыму повреждена железная дорога

«По итогам летнего сезона Крым потерял 50% от прошлогодней загрузки. Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину», — сообщил Ромашкин.

По его данным, в прошлом году на полуостров приехали на своих машинах только около 60% туристов, остальные прилетели на самолетах. Этим летом самым «летающим» стал Сочи — самолетами туда прибыло больше половины путешественников. Несмотря на ограничения полетов, турпоток в Анапу снизился только на 10-12%. Ромашкин объяснил это тем, что туда любят ездить жители Краснодарского края, причем, по нескольку раз за лето.

«Сочи по итогам семи месяцев потерял 2-3% туристов по сравнению с 2019 годом. При этом там фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15%. Тогда как Анапа подорожала на 7%, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов», — добавил вице-президент АТОР.

По данным ассоциации, рост турпотока на 10% по сравнению с прошлым годом показала в этом сезоне Абхазия, на 40% выросла популярность туров в Дагестан.

