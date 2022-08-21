Минобороны озвучило успехи спецоперации за прошедшие сутки

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в Одесской области был уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS и зенитным комплексам западного производства. Кроме того, в результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России в Запорожской области ликвидирован склад горючего, на котором хранилось более ста тонн дизтоплива для военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более ста человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники. В районе населенного пункта Новомихайловка ДНР в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более тридцати человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей», — заявил Конашенков.

Российские военные, по его словам, за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ, а также живую силу и военную технику в 167-и районах. Были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, два склада горючего для военной техники и артиллерийская батарея.

Кроме того, по данным Минобороны, в районе Цукурино ДНР ликвидирован пункт временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), а в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777. Конашенков также добавил, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников и перехватили один снаряд РСЗО «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.

