Москвичам пообещали рекордную за 125 лет жару

После двухдневной передышки в Центральной России ожидается 30-градусная жара, которая может стать рекордной для последней недели августа за 125 лет, сообщил в Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В понедельник погода в регионе обусловится западной периферией погожего антициклона, благодаря чему в облаках появятся просветы, и потеплеет в Москве до +26…+28, по области – до +25…+30. Во вторник станет солнечно, и зной усилится в столице до +30…+32, в Подмосковье — до +28…+33», — сообщил Тишковец.

В среду, по данным синоптика, сохранится малооблачная погода и станет жарче еще на один градус. Пик жары придется на четверг, когда в условиях ясной и штилевой погоды воздух разогреется до +32…+34, а в Подмосковье — до +35. Это на 10-12 градусов выше нормы и близко к рекорду, который для 25 августа держится с 1897 года, когда в Москве было зафиксировано +33,9, подчеркнул Тишковец.

«В пятницу вслед за холодным атмосферным фронтом поступят скоротечные освежающие дожди и грозы, что собьет дневную температуру в Москве до +26…+28, по области — до +25…+30», — пообещал синоптик.

Последние летние выходные прогнозируются погожими и комфортными. Ночью будет +8…+13, а днем — не выше +22…+27.