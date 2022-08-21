Подорожавший СПГ стал недоступен для ряда азиатских стран

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) выросли в Азии до уровня, при котором не все страны смогут себе его позволить. На этой неделе индекс JKM, который отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань, поднимался почти до $60 за 1 млн BTU (британская тепловая единица), что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года, сообщает ТАСС.

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«Даже при цене в $50 за 1 млн BTU нет смысла использовать СПГ. Я думаю, что такой высокий уровень цен не является устойчивым, поскольку вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии», — заявил аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба.

По данным аналитиков американского Института экономики энергетики и финансового анализа, в июле пакистанская госкомпания Pakistan LNG объявила тендер на покупку десяти партий СПГ, но из-за готовности развитых стран предложить более высокую цену не получила ни одной. Импорт СПГ Пакистаном, который почти половину его получает со спотового рынка, в первом полугодии сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета Nikkei. По данным агентства Reuters, Бангладеш не планирует покупать СПГ на спотовом рынке в ближайшие месяцы, хотя на газ в этой стране приходится более половины генерации электроэнергии. Жители обеих стран уже начали сталкиваться с отключениями электричества.

