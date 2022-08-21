Покушение на русскую мысль

Гибель в субботу Дарьи Дугиной, дочери известного философа Александра Дугина, вызвала сильный резонанс. Со словами соболезнования и комментариями выступили лидеры общественного мнения, парламентарии, представители МИД и РПЦ, зарубежные деятели. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и передал его в производство Главного следственного управления ведомства. Преступление только предстоит раскрыть, но уже определено, что убийство носит заказной характер.

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Дарья Дугина возвращалась вечером 20 августа с фестиваля культуры и искусства «Традиция» в Одинцовском городском округе Московской области, . Она ехала, по данным ТАСС, на машине, принадлежащей Александру Дугину. Взрыв заминированного автомобиля оборвал ее жизнь.

Она шла по стопам, своего отцо, будучи философом консервативного направления, политологом, патриотическим публицистом, став одним из авторов «Книги Z» с рассказами участников и очевидцев событий в Донбассе.

Возможно, преступники метили в самого Александра Дугина или в них обоих. В любом случае, целью были сугубо гражданские люди, философы и общественный деятели, чьим главным оружием было слово. С эпохи громких покушений на журналистов прошло много лет, Россия уже отвыкла от таких новостей.

Сам Александр Дугин не просто один из сонма телевизионных экспертов, он является крупнейшим мыслителем современности антилиберального направления, основателем современного евразийства и одним из главных идеологов Русской весны-2014. Это заставляет видеть в убийстве его дочери и вероятном покушении на него самого акт устрашения – причем не отдельного человека, а в целом всех сторонников русского мира и Спецоперации по защите Донбасса. По выражению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, это «террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира».

На Западе и Украине личность Дугина и вовсе демонизирована, представлена в виде зловещего демиурга и «идеолога Путина», идейного врага западной демократии либерализма. Неонацисты и сторонники Бандеры неоднократно ему угрожали и публично желали смерти. Не удивительно, что в разгар проведения Спецоперации, когда Киев при поддержке НАТО обстреливает Запорожскую АЭС и ежедневно проводит диверсии, первые подозрения пали на киевский режим.

Так, глава ДНР Денис Пушилин одним из первых заявил, что считает причастными к происшествию «террористов украинского режима». Представитель МИД Мария Захарова в свою очередь предупредила: если в убийстве Дарьи Дугиной подтвердится украинский след, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк поспешил заявить, что Украина не причастна к убийству. На украинском телевидении натужно перебирают нелепейшие версии неких внутрироссийских причин трагедии. Но несостоятельность этих потуг очевидна. Заказчики преступления находятся за пределами России.

Пророссийский украинский политик Олег Царёв считает, что теракт не совсем вписывается в логику принятия решений Зеленского: «Во главе государства артист. Для него главное — аплодисменты публики. Посмотрите, там армии бросают на убой ради красивой картинки. Мне кажется, Украина бы выбрала более медийную цель». Что ж, не преувеличивая весомости отдельных предположений, и хорошо понимая, что делать выводы о заказчиках убийства до выводов следствия преждевременно, можно только отметить, что за нынешними действиями Киева в целом стоит не одна из западных столиц, среди которых есть и одна главная.

Логика последних событий вместе с произошедшей трагедией позволяет сделать вывод о том, что против России ведется тотального характера война, когда целями являются не только военные, но и мирные граждане, безоружные приравнены к вооруженным, и все вместе приговорены к уничтожению

Более того, значимость идеолога, которая, возможно, недооценивается российским политическим классом, воспринимается нашим противником очень высоко. Страшнее русского солдата для противника только русский философ, который формулирует то, ради чего воюет солдат.

И страх этот царит не только среди украинских неонацистов, которые откровенно злорадствовали над трагедией Дугина, но и среди либеральных глобалистов Запада. Как подметил политолог Марат Баширов, «Дугин покусился на либерализм, который стал экосистемой…, он предлагает его вычеркнуть из нашей цивилизации, также как Запад "отменяет всё русское". Это вызов».

Александр Гельевич Дугин – один из немногих, кто пытается фундаментально обосновать отказ от либерального проекта и нащупать всемирную идеологическую альтернативу, которую он назвал «четвертой политической теорией». Да, дугинская теория не стала реальной альтернативой либерализму, но даже попытка, намерение сделать это уже воспринимается Западом как страшное преступление, за которое положена жестокая кара. Если за идею, мысль пытаются убить, значит, она имеет большую силу и, возможно, приблизилась к истине. Что, по сути, гораздо важнее уровня «медийности» и сиюминутной популярности.

Покушение в Больших Вязёмах поднимает и такой вопрос, как выявление внутри России проукраинских боевиков и их соучастников. Как заметил глава Россотрудничества Евгений Примаков-младший, «нынешние обстоятельства заставят нас всех прийти к мысли о том, что нашим спецслужбам придется вновь искать агентуру влияния, подпольные ячейки и предателей гораздо “подробнее”, чем даже сейчас. Рано или поздно встанет вопрос о чрезвычайных полномочиях спецслужб». При этом Примаков признаёт, что в таком решении кроется известный по 1930-м годам риск необоснованных репрессий, однако сомневается, что есть другая возможность борьбы с агентурой противника.

Важно, чтобы акт устрашения не возымел действия, и русская мысль продолжала работать над главными вызовами, стоящими перед Россией. Чтобы сам Александр Гельевич сдержал страшный удар, не сломался и продолжил работу, которая так опасна для недругов. С прежней убежденностью, какая была накануне трагедии в его словах: «Наступает новое русское время. Неумолимо».