Посещаемость торговых центров рухнула до минимума за четыре года

По итогам первой половины августа посещаемость торговых центров Москвы оказалась на 11% ниже, чем в 2021 году, на 18% ниже уровня 2020 года и на 23% — 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные индекса посещаемости Mall Index. Владельцы ТЦ связывают это не только с уходом из России известных брендов, но и с переключением россиян на сберегательную модель поведения.

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С начала года торговые центры в России в среднем посетили на 6% меньше человек, чем в прошлом году, и на 20% меньше, чем в 2019-ом, следует из Mall Index. В Москве индекс посещаемости зафиксирован на 5% ниже уровня 2021 года и на 23% ниже 2019 года. В региональных торговых центрах трафик сократился меньше, так как ТЦ там являются зачастую безальтернативным способом для шопинга и проведения досуга.

«В торговых центрах Crocus Group в начале августа посещаемость снизилась на 14–21% по сравнению с тем же периодом 2021 года, в сравнении с 2019 годом показатели ниже на 20–35%», — сообщил первый вице-президент группы Эмин Агаларов.

Падение трафика он связывает с приостановкой работы многих якорных арендаторов и с теплой погодой. С ним согласен и президент сети Baon Илья Ярошенко, который отмечает снижение числа посетителей на 16%. По словам Ярошенко, на трафик также влияет снижение доходов населения и приверженность сберегательной модели поведения, когда люди снижают возможные траты, сокращая количество посещений ТЦ. Эксперты ждут наплыва покупателей в последние дни августа, когда семьи начинают активно готовиться к новому учебному году.

Ярошенко также отметил, что сократился не только трафик, но и объем заказанных коллекций. Товары, которые сейчас выставлены в магазинах, были заказаны в период полной неопределенности в феврале—марте и никто из продавцов сейчас не идет в «глубокие скидки». По его словам, если раньше при распродажах многие ретейлеры ориентировались на крупные западные бренды, такие как H&M и Inditex, то сейчас думают прежде всего о маржинальности.

Руководитель отдела маркетинга Lestate (развивает сети JNS и Sportpoint) Илья Комиссаров подтвердил, что количество и глубина скидок уменьшились. И это произошло в том числе из-за усложнения логистики.

«Повысив скорость продаж, можно остаться без продукта. Так как сроки доставки увеличились в 1,5–2 раза, можно остаться с пустыми полками и деньгами, на которые нечего купить», — пояснил Комиссаров.

