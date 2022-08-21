Предприятие Роскосмоса запустит в производство коленные протезы

Первый отечественный коленный модуль с микропроцессорной системой управления «Актив 2» для протезов нижних конечностей готовится к массовому производству. Впервые его продемонстрировали на форуме «Армия 2020», а к концу 2021 года протез успешно прошел все испытания, выдержав нагрузку в 125 кг. На сегодняшний день коленный модуль является единственным серийным изделием подобного класса, полностью разработанным и производимым в России, а его эксплуатационные характеристики не отличаются от лучших зарубежных аналогов, говорится в публикации журнала «Руский космос».

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«Перспективы производства этих протезов на предприятиях Роскосмоса оцениваем как высокие. Зарубежные производители в текущих внешнеполитических условиях перестали поставлять свою продукцию или делают это с большой задержкой. Российских аналогов нет. Занять освободившуюся нишу вполне реально. Только нужно действовать максимально быстро, частный бизнес тоже не дремлет. Потребность в протезах нижних конечностей с микропроцессорным управлением мы оцениваем от 300 до 400 штук в год», — рассказала гендиректор ООО «Ортопедическая индустрия Москва Энергия» Татьяна Дудинская.

Уникальность коленного модуля заключается в микропроцессорной системе управления. Такой протез позволяет более точно и быстро подстраиваться под антропометрические особенности человека. Традиционные конструкции не такие адаптивные, а микропроцессор позволяет изменять настройки автоматически, «на лету», в зависимости от активности человека: с медленного шага переходить к мгновенному ускорению или бегу, с перемещения по пересеченной местности — на ходьбу по ровной поверхности.

Сотрудничество специалистов ООО «Ортопедическая индустрия Москва Энергия» и Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» на этом не закончится. В их планах — разработка для коленного модуля различных стоп и других элементов высокотехнологичных протезов. В случае полного прекращения зарубежных поставок они готовы закрыть образовавшуюся нишу, технически для этого уже все готово.

