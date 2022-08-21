Сардана Авксентьева назвала пять правил, как избежать раскола в семье из-за политики

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» и экс-глава Якутска Сардана Авксентьева дала советы, как разговаривать с повзрослевшими детьми о политике, чтобы не потерять их. В своем Telegram-канале она упомянула нашумевшие истории о расколах в семьях из-за политических разногласий.

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«Сенатор Исаков публично отрекся от дочери на почве политических разногласий. Отец Александра Реввы больше с ним не разговаривает. Дочь Машкова не общается с отцом. И это только громкие случаи, а сколько их еще. Невозможно без боли смотреть на то, как семьи раскалываются из-за разных взглядов», — написала Авксентьева.

Чтобы избежать этого, политик посоветовала не запираться по разным углам, а продолжать разговаривать. Побольше говорить о том, что обьединяет (спорт, фильмы, шоппинг, кулинария, фотографирование котов), рассказывать о себе и слушать детей. Так стороны больше узнают друг о друге и лучше поймут мотивы, считает она.

«Второе. Уважайте иное мнение. Не пытайтесь закидать ребенка фактами и пруфами. Разговаривайте спокойно, на равных, но просите, чтобы и вас слушали уважительно. Избегайте резких оценок, агрессивных высказываний. Пейте новопассит, наконец», — рекомендует Авксентьева.

Также она советует попробовать начать вместе размышлять, вместо того, чтобы убеждать и настаивать. Для этого можно предложить посмотреть на ситуацию глазами разных сторон, «покрутить» ее, поанализировать, поискать ответы на вопросы: как все начиналось, кому выгодно, кто бенефициар и кто проигравший?

«Четвертое. Помните сами и повторяйте детям — все проходит, и это пройдет. А вот семья останется. В любые, самые сложные времена, семья — главная ценность и нельзя допустить, чтобы разные убеждения рушили эту ценность», — уверена парламентарий.

Резюмирует все вышесказанное последнее правило Авксентьевой: «Любите их разными. Они по-прежнему ваши дети».

