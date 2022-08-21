Шойгу рассказал о применении «Кинжала» на Украине

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» трижды применялась в ходе спецоперации на Украине и трижды продемонстрировала свои «блестящие характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

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«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире», — сказал министр.

По его словам, Вооруженные силы РФ используют «Кинжал» для нанесения ударов по особо важным целям. Шойгу подчеркнул, что ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить, ракета способна развивать скорость до более 10 Махов, причем «по пути следования меняет траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях».

Шойгу также добавил, что российские специалисты изучают трофейное вооружение западного производства для выработки мер противодействия и выявления слабых мест. В пример он привел гаубицы М777, назвав их «очень капризными» и «тяжело ремонтируемыми», и противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые «не так хороши, как хотелось бы тем, кто их продает».