Собянин рассказал о борьбе с пожарами в соседних регионах

Московские спасатели продолжают помогать бороться с пожарами в Рязанской и Владимирской областях. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме и ведется постоянный мониторинг состояния воздуха.

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«В Рязанской области – 6 наших вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники», — сообщил Собянин.

По его словам, накануне московским спасателям-добровольцам удалось остановить огонь в одном километре от рязанской деревни Ольгино.

Также мэр Москвы сообщил об усиленном контроле пожарной безопасности в городских парках и природных территориях, особенно в ТиНАО.

