Врач посоветовал дачникам упражнения до и после «подвигов на грядках»

До работы на огороде необходимо разминаться, а после — делать растяжку, чтобы «подвиги на грядках» не обернулись прострелом в спине или обострением артроза. Врач-реа­билитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин в беседе с «Аргументами и фактами» дал специальный комплекс упражнений для дачников.

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«Дачные труды не приведут к беде, если до начала работы вы слегка разомнетесь. Достаточно сделать круговые движения руками и ногами, несколько наклонов, приседаний, поворотов и отжиманий. Это улучшит кровоток, обмен веществ, кислородный обмен», — рассказал Шишонин.

Приседать, по его словам, необходимо с прямой спиной, максимально отводя таз назад. Ноги должны быть согнуты до уровня прямого угла, руки вытянуты вперед. Приседать надо на вдохе, подниматься — на выдохе. Если тяжело приседать без опоры, можно взяться руками за дерево. Реабилитолог посоветовал начинать с 10 приседаний и постепенно доводить их до 50–100.

Отжиматься, по его словам, можно не только от пола, но и от скамьи, стола, а поначалу даже от стены. Локти нужно держать отведенными в стороны, возвращаться в исходное положение — тоже на выдохе. Повторять отжимания 10 – 20 раз. После дачных работ Шишонин порекомендовал сделать простые упражнения на растяжку.

«Упражнение 1. Сядьте на пол и расставьте ноги. На выдохе тянитесь сначала к одной ноге, затем к другой. Упражнение 2. Встаньте на колени, упираясь в пол прямыми руками. Вытягивайте по очереди руки вперед, растягивая спину, выгибать ее не надо», — пояснил врач.

Также он посоветовал следовать пяти основным правилам, работая на даче. В первую очередь — соблюдать питьевой режим, так как мышцы при работе нуждаются в воде. Второе — избегать опасных и неудобных поз, чаще менять положение тела, но плавно. Положение вниз головой лучше вообще исключить, так как оно может привести к скачку давления. Особенно опасно, по словам врача, резко разгибаться: кровь не успевает отхлынуть от мозга, и слабые сосуды могут не выдержать. Разгибаться нужно медленно, на выдохе, а еще лучше пропалывать грядки, сидя на низкой скамеечке. Третье правило — отдых с 11.00 до 17.00, так как последствия от теплового удара могут быть ничуть не меньше, чем от солнечного.

Кроме того, врач порекомендовал чередовать виды работ, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все группы мышц. Также, по его словам, надо почаще отдыхать и не бояться откладывать дела на завтра при ощутимой усталости.

