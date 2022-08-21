Жизнь в малых городах: все меняется

На форуме «Среда для жизни» подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — четыре года назад старт первому конкурсу дал президент Владимир Путин. В этом году победителями стали 160 номинантов — между ними распределят 10 млрд рублей призовых средств. Какие города могут претендовать на поддержку, и как распорядились средствами победители прошлогодних этапов — в материале «Эксперта».

18 августа на форуме «Среда для жизни» были названы проекты -победители, которые получат средства на преобразование городской среды в малых городах и исторических поселениях. Деньги выделяются по национальному проекту «Жилье и городская среда». Особую роль конкурса в улучшении облика небольших, но очень важных для страны городов, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, ставший одним из гостей мероприятия.

«Более 75% жителей нашей страны — жители городов. Благодаря реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды облик наших городов кардинально меняется: создаются пространства для интересного и полезного досуга, прогулок, отдыха всей семьей, занятия спортом. Уже благоустроено более 90 тысяч общественных территорий, построены набережные, парки, скверы, приведены в порядок дворы», – сказал премьер-министр.

Объем ежегодного финансирования конкурса увеличивался дважды. В первый раз его нарастили по итогам 2020 года, что позволило в 2021 отобрать уже не 80, а 160 победителей. В 2023 году на конкурсе смогут отобрать уже 240 победителей: по словам вице-премьера Марата Хуснулина, президент Владимир Путин одобрил увеличение призового фонда на следующий год до 20 млрд рублей.

На конкурсе 2022 года было зарегистрировано 280 заявок из 75 субъектов РФ. Это значит, что практически каждая вторая из них получила шанс на реализацию. Но это не значит, что заявки, не ставшие победителями конкурса, отправляются в утиль и о них все забывают. Дело в том, что сама система оценки проектов перед их участием в конкурсе выстроена так, что эксперты рассматривают отдельные параметры: степень и разнообращие форм участия граждан и социокультурного программирования территории, качество архитектурных и планировочных решений, обоснованность выбора места, востребованности территории, синхронизацию с другими проектами, сохранение историко-градостроительной и природной среды, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

По всем этим критериям проводится детальный анализ, после чего им выставляется оценка с максимальным значением 20 баллов. Так что, имея на руках эти результаты, авторы проектов могут вернуться на следующий день с их более качественно проработанными версиями – именно так на конкурсе и происходит из года в год, что лишний раз подтверждает вовлеченность местных властей и городских жителей в процесс преображения городской среды.

«Самый важный итог многолетней работы над форумом для нас — понимание того, что в стране становится всё больше людей, небезразличных к будущему наших городов. Именно на мнение активных горожан [мы опираемся] в своей работе. Она нацелена на улучшение качества жизни в стране через комплексное развитие территорий с созданием необходимой инфраструктуры, внедрение новых форматов улучшения жилищных условий и высокотехнологичных сервисов для граждан и бизнеса», — объясняет задачу конкурса генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко.

Средства в рамках конкурсной программы распределяются между проектами, отнесенными к нескольким группам городов по численности населения. Благодаря такому подходу удается избежать дискриминации по численности населения, и поддержка оказывается как до относительно большим, так и самых маленьким населенным пунктам. Так, в прошлом году в городах с населением от 50 до 100 тыс. человек 26 проектов получили по 80 млн рублей, а в городах с населением до 20 тыс. человек — 62 проектам выдали по 50 млн рублей. При этом исторические города идут как отдельная подкатегория и в принципе не конкурируют по числу местных жителей: по итогам прошлого конкурса 16 таких проектов получили по 56,25 млн рублей.

При этом одной из главных особенностей конкурса остается то, что фактически проекты для участия в нем выбирают местные жители. Как рассказывал ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, почти 11 млн россиян старше 14 лет приняли участие в голосовании по преображению городской среды – это на 1 млн человек больше, чем годом ранее. То же отметил и Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Минстроя России.

«Особенно важно отметить, что все это делается с учетом мнения наших людей. Глава государства говорил, что там, где жители включаются в работу по благоустройству, формируется действительно современная среда для жизни. На местах лучше видно, где нужно расположить детскую или спортивную площадку», – сказал глава кабмина.

Всего в голосовании приняли участие жители 1532 муниципальных образований в 84 субъектах РФ с населением более 100 млн человек. Это значит, что непосредственное участие в определении судьбы местной городской среды принял практически каждый десятый житель России в возрасте старше 14 лет. Само голосование проводится с 2021 года на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги».

Важно, что в своем нынешнем виде является идейным наследником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализовывался в период 2017–2018 годов. Но вместе с тем и сами регионы продолжают получать бюджетные средства на развитие общественной инфраструктуры и создание качественной городской среды. В этом смысле конкурс является важным, но все же элементом большой целостной системы повышения качества жизни горожан даже в самых маленьких населенных пунктах страны.

От Якутии до Ленобласти

Географический перечень проектов, реализованных в российских регионах благодаря конкурсу, очень широк: ежегодно победители выбираются практически в каждом субъекте страны.

Результаты можно оценить по кейсам-победителям прошлого года. Так, один из самых успешных проектов — благоустройство сквера «Уьуйээн» в городе Верхоянске республики Саха (Якутия). Ранее у территории не было зонирования, организованной пешеходной инфраструктуры и был весьма ощутим недостаток малых архитектурных форм.

Из-за того, что в городе не было общедоступной территории, где люди могли бы отдыхать с друзьями и детьми, было решено качественно обустроить именно упомянутый сквер, расположенный на центральной улице города. За основу для комплексного проекта благоустройства взяли известную якутскую народную сказку «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами». Теперь на благоустроенной территории воплощены главные элементы пролога этой сказки: форма солнца, алаас (местный рельеф) с пасущимися коровами, образ прославленного в истории всадника Хаардьыт Бэргэн и выпущенные им стрелы, использованные в оформлении круглогодичного павильона.

Проект благоустройства реализован с расчетом на перезапуск прилегающего бизнеса: уже начались инвестиции в строительство на прилегающих к скверу территориях гостиниц, магазинов и объектов общепита. При этом бизнес создает новые рабочие места, а туристическая привлекательность города растет.

Еще один победитель 2020 года, реализованный в 2021-м – проект в Верхнем Тагиле Свердловской области. Здесь по итогам того же конкурса призовые средства направили на благоустройство местной набережной, площади Победы и городского сквера со всеми прилегающими к нему территориями — проект получил название «Набережная огней». Эти территории наиболее востребованы местным населением с точки зрения рекреации: район участка «Набережной огней» наполнен разнородной застройкой, совмещающей в себе здания разных эпох и стилей, что делает район поистине уникальным.

Композиция набережной включает пешеходный мост, который соединяет сам город с градообразующим предприятием — Верхнетагильской ГРЭС, что символизирует жизненно необходимую связь между жителями города и его экономическим центром.

В остальной части набережная полностью подготовлена для любых общественных активностей: в восточной части обустроены зоны барбекю, в центральной сохранено здание кафе «Новая Волна», а на западной территории размещены спортивные площадки и понтонные секции, доступные для заядлых рыбаков. Перемещаться между всеми этими секциями можно как пешком, так и на велосипеде — все соответствующие дорожки тоже подготовлены и уже активно эксплуатируются.

Поблизости находится площадь Победы с мемориалом воинской Славы и вечным огнем. Сама площадь используется для проведения массовых городских мероприятий и ярмарок — она функционально связана с городским сквером. Эти два объекта вместе с набережной местные жители называют «маленькой Швейцарией».

Свое благоустроенное многофункциональное пешеходное пространство получили и жители маленького города Бузулук в Оренбургской области. Проект этого пространства принес городу победу в позапрошлом конкурсе, а теперь местные власти Бузулука хотят отправиться на конкурс «Среда для жизни» уже с новой идеей.

«На этом примере ярко видно, как могут жить благоустроенные территории в исторических поселениях — с новыми функциями и активностями, открывая новые точки торговли и создавая новые смыслы кварталов, возвращая жителям пространства», — рассказывает министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталья Ибрагимова.

На этот раз Бузулук поедет на конкурс с проектом благоустройства Троицкого парка, примыкающего к улице Ленина: городские власти хотят с его помощью сделать единый пешеходный маршрут в центре города, но уже сейчас смотрят в будущее и отбирают проекты для участия в этом конкурсе в 2023-м.

Стоит сказать, что малые города, требующие особого внимания с точки зрения благоустройства общественных территорий, находятся и в крупных областях. Так, один из самых успешных проектов, реализованных в рамках конкурса, — Расстанная площадь и Лягушкина деревня в городе Волхове Ленинградской области.

Расстанная площадь - главный общественный объект Волхова, из тех, что предназначены для проведения массовых мероприятий. Там, среди прочего, расположен павильон «Встреча», где совсем скоро появятся семейное кафе и торговые пространства — важнейшая инфраструктура для развития городской экономики в частном секторе. Павильон в своем архитектурном обличии реализован с отсылкой к местной ГЭС, что закрепляет значение реки Волхов для города и его истории.

До того, как была запущена реализация проекта по благоустройству, сама площадь была гораздо менее привлекательна для местного населения и туристов: она представляла из себя просто асфальтированное пространство между пяти- и трехэтажными домами. Сейчас там можно безопасно кататься на велосипедах, самокатах и роликовых коньках, в трех частях самой площади расположены велопарковки, а в центре скоро появится точка общественного притяжения в виде амфитеатра, причем зимой в его углублении будет заливаться каток.

От площади идут переходные переходы к Лягушкиной деревне. Она задумана как молодежное спортивное ядро с собственным скейтпарком, веревочным городком, воркаутом и качелями. Ранее свое название она получила из-за дороги с огромным количеством луж, через которые местным жителям приходилось постоянно перепрыгивать. Сейчас от этого осталось только одно название.

Новые пространства – новая экономика

Всего с начала проведения Всероссийского конкурса по формированию комфортной среды в малых городах и исторических потреблений было подано 1968 заявок, среди которых было отобрано 560 проектов из 478 муниципальных . К началу августа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» уже реализованы 337 проектов в 306 муниципальных образованиях – 60% от общего числа победителей. Еще 223 проекта в 70 субъектах РФ находятся в стадии реализации и скоро будут достроены.

Всего же благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроено более 45,5 тыс. общественных пространств и придомовых территорий по всей стране. И что особенно важно, результаты проведенной работы позволяют не просто создать комфортные, доступные и инклюзивные точки притяжения для местных жителей, но и фактически перезапускать экономику малых городов. Такой эффект достигается благодаря тому, что малому бизнесу также всегда интересно и выгодно присутствовать в тех локациях, где собирается большое число людей, как местных жителей, так и туристов.

При этом важно, что особое внимание уделяется именно сохранению объектов природного и культурно-исторического наследия малых городов: эти параметры вместе с качеством архитектурных и планировочных решений являются ключевыми в процессе отбора проектов на конкурс.