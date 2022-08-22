Что нужно знать про сафари на Занзибаре

Занзибар Сафари - известное туристическое направление, которое из года в год привлекает все большее количество туристов. Любой настоящий путешественник обязательно должен посетить и эту землю, и соответственно уникальные природные территории, в ней расположенные.

Цена за удовольствие

Сафари далеко не самое бюджетное развлечение, так что любителям сэкономить денежные средства нужно несколько раз подумать, прежде чем отправляться в эти территории.

В частности, сложно даже назвать примерные суммы, которые понадобятся для путешествия. Цена зависит от нескольких факторов:

Частное путешествие или групповое;

Места для ночлега;

Период и продолжительность путешествия.

Цены, как правило, находятся в промежутке от тысячи долларов и до четырех тысяч долларов включительно. Все зависит от тура и того, какое жилье он предусматривает. Также существует несколько способов сэкономить на путешествии.

Например, для этого нужно ехать в межсезонье, причем желательно группой над джипе. Также лучше всего приобрести билеты за несколько месяцев, поскольку практика показывает, что так они обойдутся в разы дешевле.

Что обязательно нужно посетить в Сафари

Среди тех участков, которые совершенно точно нужно посетить в Сафари, стоит выделить:

озеро Натрон;

Кратер Эмпаакаи;

Национальный парк Серенгети;

Национальный парк Аруша;

Заповедник Нгоронгоро.

Этих территорий хватит для семи дневного путешествия. Также нельзя не отметить, что чаще всего компании, у которых приобретается тур, уже самостоятельно предоставляют несколько мест для посещения. И их маршрут нередко качественно спланирован и оформлен, так что проблем с ним не возникнет.

Лучшие времена для Сафари

Как уже упоминалось выше, межсезонье - лучший с точки зрения финансов период для путешествий. Однако, для того, чтобы увидеть Сафари во всей красе, можно выбрать либо влажный сезон (март-май), либо сезон отела (январь-февраль), либо пиковый сезон (июнь-октябрь).

Во влажном сезоне будет много дождей, из-за чего можно будет понаблюдать за природой в хороших температурных условиях. В сезоне отела можно будет увидеть детенышей таких животных, как зебра и антилопа. Ну а в пике сезона легче всего заметить других диких животных, поскольку они будут находиться возле рек и источников питания.

Каждый самостоятельно выбирает для себя оптимальный сезон.