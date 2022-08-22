Доллара дешевле 60 рублей может не быть никогда

Валютные трейдеры агрессивными продажами рубля в начале торговой сессии отреагировали на новость, что бюджетное правило может заработать уже в сентябре. Вероятность этого велика. Минфин неоднократно выступал за возобновление покупки валюты на Московской бирже для снижения курса рубля. Если ранее против этого шага был Банк России, то в последнее время риторика регулятора по этому вопросу значительно смягчилась.

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ЦБР в своих доводах о приводил такой аргумент, что вместе с иностранной валютой мы экспортируем и зарубежную инфляцию. Поскольку в рамках нового бюджетного правила планируется покупать юань, то увеличением инфляционных рисков решено было пренебречь, тем более что в июле инфляция в Китае составила 2,7% в годовом исчислении, а всего по итогам года китайские власти планируют не выйти из 3-процентных рамок.

Но утренние покупки доллара были все-таки больше эмоциональными и не получили развития в течение дня. После первого часа торгов рубль начал отвоевывать потери, и по итогам дня ослаб к доллару лишь на 1,3%, закрывшись на 13 копеек ниже отметки 60 руб. за доллар.

Пока спекулянты опасаются играть против рубля, поскольку сейчас наблюдается пик налогового периода, когда в любой момент с большим объемом долларов на торги может выйти кто-то из крупных экспортеров, кому не хватает рублей на уплату налогов в бюджет.

Впрочем, пока активизации экспортеров на наблюдается, объем торгов долларом находится на средних для последних дней уровне.

При этом отмечается повышенный спрос на ключевые азиатские валюты.

«Китайский юань растет к рублю сильнее, чем доллар, хотя на мировом рынке снижается к американской валюте. Укрепление гонконгского доллара к рублю еще сильнее, поскольку его курс привязан к американской валюте. Более сильная динамика этих валют к доллару у нас по сравнению с мировым рынком, скорее всего, объясняется выходом инвесторов из "токсичных" валют. К тому же гонконгский доллар многие используют для покупки на СПБ Бирже акций, торгующихся в Гонконге», — отмечает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

На уход из доллара и евро влияют и политические факторы, за которыми чутко следят на бирже. 25 августа Совет Госдумы планирует принять, по словам лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова «жесткое заявление» по Украине, которое будет отправлено в ООН. С точки зрения трейдеров это дополнительный риск для курса рубля, который реализуется в том случае, если «международная общественность» не поддержит точку зрения России, а, напротив, усилит санкционную риторику. Именно на таких негативных сценариях трейдеры строят свои прогнозы.

25 августа завершатся и основные налоговые выплаты.

При этом нельзя исключить, что рубль на этих факторах начнет ослабевать уже завтра. Если Минфин действительно начнет покупку юаней на «нефтегазовые сверхдоходы», то курс российской валюты рискует никогда не вернуться ниже отметки 60 руб. за доллар.