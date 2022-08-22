Двое рабочих стали жертвами обстрела Киевом Антоновского моста в Херсонской области

Два человека погибли, еще 16 получили ранения в результате очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.

Об этом со ссылкой на заместителя главы временной администрации региона Кирилла Стремоусова пишет «Интерфакс».

«Это мирные жители, это люди, которые ремонтировали мост, а другие в этот момент находились на паромной переправе. Удар был нанесен именно в тот момент, когда паромная переправа находилась в точке удара. Мы можем еще раз подчеркнуть, что это террористический удар и это специально сделано, чтобы были жертвы», — сказал он.

По словам представителя экстренных служб Херсонской области, в результате удара по мосту пострадали сотрудники ремонтно-восстановительной бригады. «В результате дневного обстрела ВСУ по Антоновскому мосту пострадали гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады... Количество лиц, пострадавших в результате украинской агрессии, составляет не менее 15 человек», — заявил собеседник агентства. По его данным, примерно в 13:00 мск по участку Антоновского моста, где идет ремонт, был нанесен удар из американских реактивных систем HIMARS. «Для удара выбрано именно дневное время, в тот момент, когда достигается максимальная концентрация сотрудников ремонтного управления на месте работ, а также активно функционирует паромная переправа», — пояснил представитель экстренных служб.

Единственный в Херсоне мост через Днепр в последние месяцы подвергался обстрелам с использованием HIMARS со стороны Украины несколько раз, конце июля его закрыли для ремонта. После очередного удара 8 августа на мосту была повреждена строительная техника, открытие объекта пришлось отложить. Российские военные организовали паромную переправу, которая ежедневно перевозит до тысячи автомобилей.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Ближайшим транспортным переходом через Днепр для жителей города остается мост Каховской ГЭС, который находится в 80 км от него. Его также неоднократно обстреливали украинские военные.