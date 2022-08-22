Rystad: «Эта зима будет очень и очень дорогой для европейцев»

Аналитик авторитетной консалтинговой компании Rystad Energy Фабиан Роннинген называет энергетический кризис в Европе «страшным» и ставит ему 8 из 10 баллов.

«По шкале от 1 до 10 я бы, вероятно, дал ему 8 баллов,- приводит Business Insider его слова.- Думаю, что сейчас обстановка тянет на «восьмерку». Очень подходящее слово для описания (ситуации в Европе с энергией) – «пугающая»».

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В Европе сейчас очень боятся предстоящей зимы. По техническим причинам, по версии «Газпрома», и для того, чтобы отомстить за антироссийские санкции, по версии Брюсселя, Москва снизила поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток 1» до 20%, а 31 августа еще и закрывает его на очередную профилактику, правда, в этот раз не полуторанедельную, а всего лишь трехдневную. Бояться жителям Старого Света, действительно, есть чего. «Газпром», к примеру, предсказывает этой зимой рост цен на «голубое» топливо еще на 60% до 4000 долларов за тысячу кубов.

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Цена газа в Голландии, эталонная в Европе, взлетела весной этого года до рекордных 335 евро (341 доллара) за мегаватт-час. Сейчас она упала до 225 евро, но и это, между прочим, в три раза выше, чем было в начале 2022 года.

В последние дни и недели ситуация с энергетикой постоянно ухудшается, число проблем, стоящих перед европейцами, неуклонно растет.

«За последние несколько недель усиливается ощущение, которое можно сформулировать в вопросе: «Насколько плохо все будет?»»,- объясняет текущую обстановку на континенте Фабиан Роннинген.

Норвегия, где практически вся электроэнергия, можно сказать, вырабатывается из воды, объявила о планах сократить экспорт электроэнергии европейским странам. Северное королевство находится среди главных экспортеров энергии на континенте. Осло отправляет соседям пятую часть вырабатываемого на гидроэлектростанциях электричества. Сухая весна и летняя жара настолько снизили уровень воды в норвежских реках и резервуарах, что в Осло решили оставить электричество в королевстве для своих потребителей. Это подтвердил недавно министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд: «Когда уровень воды (в водоемах для ГЭС) становится ниже нормы для сезона или опускается до очень низкого уровня, экспорт соответственно ограничивается».

Ронниген советует жителям Европы относиться к угрозе потери норвежской энергии очень серьезно.

Показателем состояния дел в энергетике для Германии этим летом неожиданно стал уровень воды в реках и особенно в Рейне. По Рейну осуществляется львиная доля снабжения немецких электростанций углем, ставшим при «золотом» газе очень популярным и востребованным. Запасы угля на двух крупных электростанциях в Мангейме и Карлсруэ в последние дни из-за серьезных проблем с судоходством на Рейне очень низкие.

Франция, вторая экономика Старого Света, производит около 70% электроэнергии на атомных электростанциях. По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), благодаря низкой себестоимости этого электричества она является крупнейшим в мире его экспортером. Однако из-за засухи и нехватки воды для охлаждения атомных реакторов сейчас Париж вынужден его импортировать, а не экспортировать. Не удивительно, если учесть, что крупные проблемы как минимум на половине французских АЭС. Управлению ядерной безопасности Франции (ASN) даже пришлось нарушить жесткие экологические нормы и правила и временно разрешить пяти АЭС сбрасывать обратно в реки и водоемы больше положенных объемов нагретой воды.

EDF, крупнейший производитель электроэнергии во Франции, считает, что к зиме производство электроэнергии на АЭС восстановится, но Фабиан Роннинген обращает внимание на очень сильную неопределенность ситуации и высокую вероятность неприятных сюрпризов.

«Думаю, рынок с трудом это (наличие неопределенности) понимает, потому что цены на электроэнергию во Франции зимой намного выше, чем в Германии»,- говорит он.

Многое этой зимой, по мнению Фабиана Роннингена, будет зависеть от Москвы. Больше всего боятся в Европе, что Россия полностью прекратит поставки газа и отправит Европу, которая до 24 февраля была крупнейшим импортером российского газа, в глубокую рецессию. При этом трудно избавиться от сильного ощущения какого-то сюрреализма, потому что сами европейцы с заслуживающим лучшего применения упорством очень целеустремленно борются с импортом российских энергоносителей, включая газ.

«В одном можно не сомневаться,- добавляет Роннинген:- эта зима будет очень и очень дорогой для европейцев, потому что будущее крайне туманно и неопределенно».