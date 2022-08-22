Фонд развития промышленности одобрил займы предприятиям из 11 регионов на 4,5 млрд рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 11 займов для реализации проектов в Московской, Тверской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Ярославской областях, а также в Пермском крае, Татарстане и Мордовии.

Сумма займов превысит 4,5 млрд руб., общий бюджет реализации проектов составит 11,2 млрд, сообщает пресс-служба ФРП.

«Промтех-Казань» с привлечением займа ФРП на 200 млн руб. запустит производство трубопроводов и концевой арматуры для гражданских авиадвигателей. «Локализация составит 100%, в производстве будет использоваться только российское сырье. После выхода на полную мощность предприятие обеспечит необходимое количество изделий трубогибочного и механического производства для двигателей АН-124, Л-410, УТС-800, ИЛ-76 и МС-21», — говорится в сообщении ФРП. Потребителями продукции являются «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», «Уральский завод гражданской авиации», «Казанский вертолетный завод», «Авиастар-СП» и «Протон-ПМ», отмечается в пресс-релизе.

«КЗТО "Радиатор"» из Тверской области, которому одобрен займа суммой в 250 млн руб., наладит выпуск отечественной порошковой окраски стальных трубчатых радиаторов, увеличив объем производства в 1,5 раза, до 170 тыс. изделий в год. Отмечается, что запуск новой линии позволит сократить долю импорта до 40-50% в сегменте стальных трубчатых радиаторов, которые до этого поставлялись преимущественно из Германии и Италии. Компания «Рутерм» (Белгородская область), получившая от ФРП займ на 182 млн руб., в свою очередь, нарастит выпуск стальных панельных радиаторов на 55%, до 1 млн штук в год. «Сейчас доля импорта подобных радиаторов в России, по оценкам компании, составляет около 50%. Увеличение производства позволит снизить этот показатель до 30%», — указывается в пресс-релизе ФРП.

Мебельная компания «Катюша» из Брянской области (сумма займа — 497,7 млн руб.) в 7,5 раза увеличит производство кухонной мебели полностью из отечественных материалов — с 4,8 тыс. до 36 тыс. комплектов в год. Предприятие выпускает мебель под собственными брендами dmi, «Дятьково» и Odalia; ее продукция поступает в сети Hoff и Leroy Merlin. Предприятие намерено заместить до 5% импорта на рынке кухонь в РФ, доля зарубежных изделий на котором, по данным компании, составляет сейчас 42%.

Подмосковная «НПО АСТА» (займ — 60 млн руб.), выпускающая предохранительные клапаны для систем теплоснабжения, намерена повысить локализацию с 50% также до 100%. До этого предприятие производило клапаны с применением турецких корпусных отливок; компания готова заместить 20% импорта. «ИНГК — Промтех» (Пермь), получившая займ по федерально-региональной программе «Проекты развития», увеличит производство газоперекачивающих агрегатов для ТЭК на 37% — до 19 штук в год. Главными ее заказчиками станут «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл»; общий бюджет проекта составляет 100 млн руб., из которых свыше 26,2 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 20 млн рублей — в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

Компании «Кузница» (Волгоградская область) и «КЗ «Маяк» (Киров) запустят новые производства по программе «Комплектующие изделия». Волгоградское предприятие с помощью займа в 815 млн руб. организует высокотехнологичную линию объемных штамповок и раскатных колец, которые используются для двигателей и ходовой системы грузовых автомобилей, тягового и подвижного состава железнодорожного транспорта и спецтехники. Завод в Кирове запустит производство не имеющих аналогов в РФ компрессоров для автомобильных газонаполнительных станций и газозаправочных пунктов мощностью 120 штук в год. «По данным компании, сегодня в России на рынке подобных компрессоров в основном используется оборудование производства Италии и Аргентины, и только 10% занимают российские производители. Компания планирует заместить до 30% импорта», — отмечает пресс-служба ФРП. В числе клиентов завода — «Роснефть», «Газпром газомоторное топливо» и «Новатэк». Уточняется, что общий бюджет проекта составляет 206,1 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн руб. — в виде займа от Государственного фонда развития промышленности Кировской области.

Двум предприятиям одобрены займы по программе «Производительность труда»: воронежский «Промтекстиль» с помощью займа на 104 млн руб. нарастит производство технических тканей на 30%, до 340 тыс. погонных метров в год; ПКФ «Силуэт» из Ярославля (займ в размере 300 млн руб.) повысит производительность труда при выпуске мягкой промышленной упаковки для сыпучих веществ, закупив новое высокотехнологичное оборудование и увеличив объемы выпуска на 8%, до 5,5 млн штук в год. В продукции ярославского предприятия нуждаются ведущие производители удобрений, в частности, «Уралхим» и «Фосагро», а также крупные цементные заводы.

Наконец, Саранский фармзавод «Биохимик» получит заем в размере 2 млрд руб. по программе «Приоритетные проекты». Предприятие запустит три новые производственные линии по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний. В линейке завода 23 наименования, в том числе противоопухолевые препараты для химиотерапии и иммуносупрессанты. Общая мощность производства онкопрепаратов составит 26 млн упаковок в год в различных формах. Также компания запустит две новые производственные линии по выпуску препаратов анатомо-терапевтических групп: гемостатических, местно-анестезирующих, нестероидных противовоспалительных препаратов, а также антипсихотических средств, миорелаксантов, антиаритмических средств и антибиотиков группы гликопептидов. Мощность производства новых линий составит почти 62 млн упаковок в год.