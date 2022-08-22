ФСБ объявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

ФСБ обвинила в убийстве дочери общественного деятеля Александра Дугина, журналистки Дарьи Дугиной спецслужбы Украины.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса неотложных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно информации ведомства, «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами».

«Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р.», — уточнили в ЦОС ФСБ, сообщив, что после совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала в Эстонию через Псковскую область.

По версии российской спецслужбы, «в целях организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая». Для наблюдения за Дугиной подозреваемые использовали автомашину Mini Cooper, причем при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики, в Москве — казахстанские номера, а при выезде — украинские.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя», — отметили в ЦОС ФСБ.

Материалы расследования переданы в Следственный комитет РФ, добавили в ведомстве.

Вечером в субботу, 20 августа, в результате взрыва заминированного автомобиля погибла 29-летняя Дарья Дугина, дочь известного российского консервативного философа Александра Дугина. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) в производство Главного следственного управления СК России.

По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя убийство, вызвавшее широкий общественный резонанс, заявила, что если версию об украинском следе подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне, 21 августа, заявил, что Киев отрицает причастность к гибели журналистки.

Прощание с Дарьей Дугиной состоится в московском телецентре «Останкино» во вторник, 23 августа, передает ТАСС.