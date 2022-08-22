Цены на газ в Европе резко отреагировали на заявление «Газпрома»

Основные газовые фьючерсы взлетели сразу на 16% и, естественно, потащили за собой цены на электроэнергию, которые обновили рекорд. Так инвесторы отреагировали на сообщение «Газпрома» о том, что через неделю Германии еще раз придется остаться без российского газа. Рывок цен оказался довольно резким, несмотря на то, что профилактика «Северного потока 1» продлится в отличие от июльского отключения всего три дня – с 31 августа по 2 сентября. Очевидно, что сейчас так же, как полтора месяца назад, в Берлине боятся, что отключение окажется более длительным или после него газопровод отключат навсегда. Очевидно, что с приближением зимы каждая остановка поставок газа из России будет восприниматься инвесторами все более нервно и болезненно.

В абсолютных цифрах потеря будет, кстати, значительно ниже по сравнению с июлем, потому что тогда она составила 40% от пропускной способности «Северного потока 1». Сейчас же газ по трубам гонит всего лишь одна турбина, поэтому поставки в данный момент снижены до 20% мощности газопровода.

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На сообщение о новой профилактике первым, как и следовало ожидать, отреагировал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

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«Нас ждет очень трудная зима,- заявил он в интервью агентству ZDF.- Мы должны ждать дальнейшего сокращения поставок газа (из России)».

Кстати, этот комментарий Хабек, который отвечает и за энергетику, дал в Монреале, куда он отправился в составе представительной немецкой делегации во главе с канцлером Олафом Шольцом. Ни для кого не секрет, что Шольц и Хабек отправились в Канаду в том числе и за газом. Перед визитом делегации ФРГ большинство специалистов прогнозировали, что, как минимум, по вопросу газа Шольцу с Хабеком едва ли удастся добиться успеха. Судя по мрачному настроению Роберта Хабека, который также является вице-канцлером, прогнозы оправдались.

Германия, крупнейший потребитель газа в Европе, лихорадочно ищет альтернативных поставщиков «голубого» топлива, чтобы заменить газ из России, но особыми успехами похвастаться не может. Так же, как практически все остальные члены ЕС, которые тоже хотят отказаться от российских энергоносителей, в том числе и газа. Европейцам сейчас приходится опять жечь уголь и возвращаться к атомной энергии, если они, конечно, не хотят замерзнуть зимой.

«Газпром» предупредил 19 августа, что единственной работающей сейчас на распределительной станции «Портовая» турбине необходима профилактика. В Европе как профилактику, так и другие технические причины, которыми «Газпром» объясняет снижение поставок, считают местью за антироссийские санкции. В Германии не очень верят и заявлениям российских газовиков, что 3 сентября газ пойдет по газопроводу в прежнем объеме.

«Независимо от того, правдиво объяснение или нет, результат этого (профилактики) один,- уверен аналитик RBC Capital Markets Бирай Боркхатария,- предложение газа резко снизится. Рынку следует всерьез изучить возможность полного отключения газопровода после профилактики или продления работ на какое-то время».

Голландские фьючерсы в Амстердаме с поставкой в следующем месяце выросли на 15% до 281,86 евро за МВт-час. Аналогичные фьючерсы в Великобритании подорожали еще больше – на 16%. Прошлая неделя стала пятой подряд неделей роста газовых цен в Европе. Период роста цен продолжительностью уже более месяца – самый долгий на данный момент в этом году.

Еще один эталонный показатель для континента – цена электроэнергии в Германии на год вперед вырос на 13% до рекордных 630 евро за МВт-час. Рост цен на энергию, кроме ситуации с газом, объясняется еще и тревожной обстановкой в энергетике Франции, где количество работающих АЭС приближается к минимуму за долгие годы.

Немцы сейчас слышат от правительства новые призывы экономить энергию, без чего заменить снижающиеся поставки газа из России будет крайне трудно. Брюссель разработал план по сокращению потребления газа в ЕС на 15%, но в Берлине решили пойти еще дальше и хотят потреблять газа не на 15, а на 20% меньше.