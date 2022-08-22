Инвесторы бегут с нефтяного рынка

Волатильность цен – хлеб трейдеров, но все хорошо в меру. Амплитуда колебаний цен на нефть увеличилась до таких размеров, что она существенно усложняет деятельность многих компаний, которые обычно пользуются хеджированием нефтяных цен для достижения хоть какой-то стабильности на рынке, необходимой для их нормальной работы. Как сообщает Reuters, ссылаясь на аналитиков, активность на нефтяных рынках опустилась до самого низкого за семь лет уровня. Хеджевые фонды десятками покидают рынок из-за сильных ежедневных колебаний цен на «черное золото».

Сейчас мера нормальности для нефтяных рынков превышена. Так, с 24 февраля по 15 августа 2022 года средний суточный диапазон цен барреля нефти марки Brent составил 5,64 доллара, а в прошлом году он был почти в три раза ниже – 1,99 доллара.

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Уход торговцев – это далеко не единственный минус высокой волатильности. То, что компании, например, в пищевой индустрии опасаются хеджировать против колебаний цен, влияет и на другие секторы экономики. В том числе и на саму нефтяную отрасль.

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Нефтяные компании пытаются избежать капитальных затрат из-за чрезмерно высокой волатильности на нефтяных рынках. Из-за этих опасений они откладывают на полку проекты, которые могли бы вернуть на нефтяной рынок стабильность, объясняет аналитик Аржун Мурти.

На рост добычи в нефтяной отрасли влияет не только текущая волатильность. Негативно на него влияет и неопределенность в отношении спроса в будущем. Особенно ощутимо это влияние на фоне набирающего темпы перехода к зеленой энергетике.

Джеймс Осборн написал в последнем номере Houston Chronicle, что прогнозирование спроса на нефть становится все труднее из-за всевозможных новаций. Например, из-за недавно принятого Конгрессом США Закона о снижении инфляции.

С учетом электрификации транспорта и перехода на возобновляемые источники энергии будущее спроса на нефть окутано туманом. Конечно, большинство крупных нефтяных компаний активно участвуют в «Зеленом» переходе. Это дает основания усомниться в правильности их прогнозов по спросу. Тем не менее, факт остается фактом: большинство стран полны решимости переходить с ископаемых видов энергии на возобновляемые несмотря на очень высокую стоимость этого перехода, что неминуемо ведет к снижению спроса на нефть.

Последние усилия в Зеленом переходе, предпринятые Европой и США, вероятно еще больше запутали ситуацию со спросом и еще больше усилили волатильность на нефтяных рынках. Между тем, даже невооруженным, как говорится, взглядом видно, что сейчас спрос сильнее, чем ожидалось многими экспертами. Особенно это заметно на фоне перехода многих европейских коммунальных компаний с газа на нефть из-за очень высоких цен на газ.

Это оказалось переходом красной линии не только для трейдеров, но и для производителей на нефтяном рынке. После 24 февраля интерес к нефтяным фьючерсам снизился на 20%. Скорее всего, в этом виновата усталость трейдеров от ценовых качелей, которые раскачивают, с одной стороны, ограничение предложения, а с другой, страхи инфляции.

Конечно, заглянуть в будущее нельзя, но очень маловероятно, что ситуация с ценами в ближайшем будущем изменится. Это значит, что негативное воздействие ценовой волатильности на бизнес продолжится и что продолжится сильно раскачивание качелей.

Бизнесу по-прежнему будет очень нужна энергия, которой по-прежнему будет мало. Но высокие цены электроэнергии продолжат угрожать темпам роста предприятий и компаний. Власти же продолжат закачивать деньги в энергетический переход и разрабатывать и совершенствовать законодательство. Все это еще меньше будет способствовать наращиванию добычи нефтяными компаниями.