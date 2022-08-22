Компания «Лукойл» сообщила о покупке ФК «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена»

Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о решении приобрести 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена».

«ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о приобретении 100% акций АО "Футбольный Клуб «Спартак-Москва»", а также стадиона "Открытие Банк Арена"», — говорится в пресс-релизе НК, опубликованном на ее сайте. Отмечается, что компания выступает генеральным спонсором «красно-белых» более 20 лет.

Сообщается также, что от управления клубом отойдет президент «Спартака» Леонид Федун, который находился на этой должности с 2004 года.

«В связи с выходом из состава акционеров Клуба Леонид Федун слагает полномочия Президента, члена и Председателя Совета директоров АО "ФК «Спартак-Москва»" и не будет принимать участие в управлении Клубом», — указывается в пресс-релизе компании.

В ближайшее время «Лукойл» намерен реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления ФК «с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии», отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в НК высоко ценят вклад Леонида Федуна в развитие клуба и его достижения. «Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями "Спартака", тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», — указывается в пресс-релизе «Лукойла».

В 2021 году Леонид Федун вошел в десятку самых успешных российских бизнесменов наряду с главой совета директоров «Северстали» Алексеем Мордашовым и на тот момент президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Состояние Федуна и его семьи в прошлом году увеличилось на $3,41 млрд.

Сейчас президентом «Лукойла» является Вадим Воробьев, с 2018 года работавший первым вице-президентом компании.