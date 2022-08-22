КТК приостановил работу двух из трех нефтеналивных причалов из-за повреждений оборудования

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о приостановке эксплуатации двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале в связи с выявленными повреждениями.

«В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести», — сообщает пресс-служба компании, отмечая, что угрозы для местного населения, а также флоры и фауны Черного моря нет, герметичность оборудования сохранена.

Уточняется, что на танке плавучести ВПУ-1 водолазы заметили трещину в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов; на танке плавучести ВПУ-2 выявлен такой же дефект, зафиксировано смещение шарнирного соединения в месте образования трещины.

В связи с обнаруженными дефектами КТК обратился к производителю оборудования, компании IMODCO, а также в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями. «Организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести. Классификационное общество ABS, в частности, подчеркнуло, что в зимний период 2021-2022 года наблюдались исключительные сложные гидрометеоусловия, которые, вероятно, могли стать причиной обнаруженных повреждений», — подчеркивается в сообщении.

В компании напоминают, что аномальные шторма привели к повреждениям секций плавучих шлангов весной этого года.

«Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3», — указывается в пресс-релизе.

Использование одного ВПУ позволит выполнять заявки грузоотправителей в сниженных объемах, предупреждает КТК.

Сообщается, что консорциум намерен провести замену танков из имеющихся в резерве, разработано соответствующее техзадание. «Для выполнения этой операции выполняется предквалификационный отбор организаций», — говорится в материале пресс-службы компании.

В марте КТК заявил, что после сильных штормов выявил повреждения на ВПУ-2, и временно прекратил работу причала. На следующий день консорциум остановил на ремонт ВПУ-2. Затем погрузка на терминале приостановилась полностью, поскольку компания увидела необходимость обследования ВПУ-1. Прокачка нефти возобновилась только через месяц.

В июне терминалы компании прекращали свою работу ввиду, как гласила официальная мотивировка российской стороны, «необходимости разминирования мин времен Великой Отечественной войны».

В начале июля Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на 30 суток вследствие того, что Ространснадзор выявил на объектах консорциума экологические нарушения. Спустя несколько дней Краснодарский краевой суд заменил это решение на административный штраф в размере 200 тыс. руб.

КТК — международный нефтетранспортный холдинг с участием компаний из РФ и Казахстана, а также зарубежных добывающих предприятий. Консорциум занимается эксплуатацией Каспийского магистрального нефтепровода, через который нефть с месторождений Западного Казахстана, а также из России транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка под Новороссийском, где сырье загружается на танкеры и отправляется на мировые рынки. Длина Каспийского магистрального нефтепровода составляет более 1,5 тыс. км.

Акционерами КТК выступают Российская Федерация (31%; из этой доли 24% в управлении «Транснефти», 7% находятся на балансе); Казахстан (20,75% — через «Казмунайгаз» и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC), а также Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKARCO B.V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%), BG Overseas Holding Limited (2%), Eni International N.A. N.V. (2%) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).