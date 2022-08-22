Курс рубля сильно падает в ожидании бюджетного правила

Новая неделя на валютном рынке Московской биржи началась с существенного падения курса рубля, который только за первые полтора часа торгов потерял к доллару 1,5% и ушел в район отметки 60 руб. за доллар.

Резко выросли обороты: за полтора часа по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано более 35 млдр руб или примерно половина от пятничного объема торгов.

Мощными покупками доллара участники торгов отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что предложения о введении нового бюджетного правила подготовлены и вынесены для утверждения на уровень президента РФ, а сами покупки валюты могут начаться уже в сентябре.

Цену отсечения предполагается установить на уровне $60 за баррель, а объем добычи нефти — 9,5 млн баррелей в сутки. На «сверхдоходы» планируется приобретать юани.

На первый взгляд, новое бюджетное правило более мягкое, чем приостановленное в феврале нынешнего года, в котором цена отсечения была на уровне $44,2 и не учитывался объем добычи. Но при этом Россия сейчас недополучает огромный объем газовой выручки из-за резкого снижения прокачки газа в Европу.

Пока сложно сказать, каким будет «равновесный» курс рубля в этих условиях, поскольку неизвестно насколько снизится добыча нефти в России и как вырастут мировые цены на топливо после того, как Европа введет свои ограничения на закупки российской нефти. Но большинство аналитиков ждет ухода курса российской валюты как минимум в район 65-70 руб за доллар.

Пока же рубль получает поддержку от приближения срока уплаты налогов в бюджет и увеличения продажи валютной выручки экспортерами. Но с большой вероятностью можно предполагать, что уже во второй половине недели, после прохождения пика налогового периода, курс рубля начнет резко падать.

На фоне удешевления рубля возобновил рост российский рынок акций, прибавив за первые полтора часа торгов около процента по Индексу Мосбиржи. Еще через процент индикатор упрется в сопротивление 2240 пунктов, закрепление выше которого будет означать окончание среднесрочного нисходящего тренда.

В лидерах утреннего роста расположились расписки TCS Group (Группа «Тинькофф). Подъем бумаги продолжается уже девятый день, техническая перекупленность нарастает и небольшая коррекция не за горами. Однако среднесрочно бумага выглядит очень сильно.

Из более ликвидных бумаг более чем на 3% растут акции независимого производителя газа «НоваТЭК». Здесь отыгрывается не только ослабление рубля, что позитивно для всех экспортеров, но и продолжение роста цен на газ: сегодня котировки спотового газа в Европе превысили отметку $3 тыс за тысячу кубометров.

Акции «НоваТЭКа» намного перспективнее «Газпрома», который сократил экспорт газа в ЕС и не обладает такой широкой географической диверсификацией своих поставок.

Уверенно растут акции металлургов. Многие аналитики говорят, что минимальный комфортный курс рубля для отрасли составляет 70 руб. за доллар. Похоже, что скоро металлурги такой рубль увидят. Кроме того, бумаги сектора среднесрочно будут поддерживать ожидания сокращения производства стали в Европе из-за его нерентабельности в связи с высокими ценами на электроэнергию.

Небольшая коррекция идет по акциям «Акрона» и «Фосагро», на прошлой неделе торговавшиеся лучше рынка. Возможно, некоторые трейдеры просто высвобождают деньги для других покупок. Бумаги производителей удобрений обещают возобновить рост из-за дефицита этой продукции в мире и снижения мирового производства вследствие дорогого природного газа.

Динамика российского рынка акций во второй половине дня будет во многом зависеть от курса рубля. Не исключено, что экспортеры активизируют продажу валюты и рубль отвоюет часть утраченных позиций. В таком случае Индекс Мосбиржи не рискнет сегодня штурмовать сопротивление 2240 пунктов.