«Национальный клиринговый центр» объявил о приостановке приема долларов для обеспечения по сделкам

Начиная с 29 августа «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) не принимает доллары США в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.

Об этом сообщает сайт Мосбиржи.

Уточняется, что прием долларов ограничен НКЦ на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на фондовом рынке и рынке депозитов.

До 18 июля доля внесенных средств в американской валюте, принимаемая в качестве обеспечения, составляла 100%, затем она была понижена до 80%, с 29 июля — до 50%, с 15 августа — до 25%. При этом НКЦ заявлял о планах рассмотреть возможность дальнейшей переоценки долларов США в качестве обеспечения в зависимости от уровня рисков.

С 15 июня НКЦ не принимает для обеспечения по сделкам с частичным обеспечением евро.