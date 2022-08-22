Китай резко увеличил закупку российских энергоносителей

Китай продолжает наращивать расходы на покупку у России нефти и нефтепродуктов, а также угля и газа. После начала специальной военной операции на Украине Пекин заплатил за российские энергоносители, сообщает Bloomberg, 35 млрд долларов. В марте-июле 2021 года китайцы потратили на энергоносители из России около 20 млрд долларов.

Конечно, львиная доля роста расходов пришлась на рост цен на энергоносители. Однако вырос за год, по данным китайской таможни, и физический объем импорта. Здесь следует иметь в виду, что Пекин покупает большинство нефти, угля и газа у России со скидками.