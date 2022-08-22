Китай резко увеличил закупку российских энергоносителей

Китай продолжает наращивать расходы на покупку у России нефти и нефтепродуктов, а также угля и газа. После начала специальной военной операции на Украине Пекин заплатил за российские энергоносители, сообщает Bloomberg, 35 млрд долларов. В марте-июле 2021 года китайцы потратили на энергоносители из России около 20 млрд долларов.
Конечно, львиная доля роста расходов пришлась на рост цен на энергоносители. Однако вырос за год, по данным китайской таможни, и физический объем импорта. Здесь следует иметь в виду, что Пекин покупает большинство нефти, угля и газа у России со скидками.
В июле, например, был установлен новый рекорд по закупкам российского угля. По сравнению с июлем 2021 года импорт вырос на 14% до 7,4 млн тонн. Доля коксующегося угля, необходимого для выплавки стали, выросла на 63% до 2 млн тонн. Сейчас Россия стала главным поставщиком угля в Поднебесную. Замена Индонезии объясняется не политикой, а тем, что Джакарта резко повысила цены на свой уголь.
Не у всех российских энергоносителей растут физические объемы импорта. Так, в июле до 7,15 млн тонн снизился импорт российской нефти, но он все равно был на 8% выше, чем в июле прошлого года. Российская нефть продолжает оставаться главным источником сырья для китайских нефтеперерабатывающих заводов.
Импорт сжиженного газа снизился в июле по сравнению с июнем приблизительно до 410 тыс. тонн, но по нему значительное превышение по сравнению с 2021 годом – на 20%.
Данных по трубному газу нет, потому что китайские таможенники по каким-то причинам их засекретили.
Расходы Пекина на российские энергоносители растут несмотря на замедление темпов восстановления китайской экономики. В июле они составили 7,2 млрд долларов, что на 53% больше, чем в июле прошлого года (4,7 млрд тонн). Приблизительно 70% импорта энергоносителей из России в Китай осуществляется по морю.
Динамика изменений импорта других видов сырья из России в июле тоже разноплановая. Например, импорт рафинированной меди снизился на 20% по сравнению с июлем 2021 года до 20396 тонн, а рафинированного никеля – на 10% до 3286 тонн. Импорт же алюминия вырос на 16% до 39053 тонн, палладия – на 29% до 2350 килограммов, а пшеницы – на 52% до 3314 тонн.