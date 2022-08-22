Преимущества сдачи квартиры в аренду

Можно сдать двухкомнатную квартиру, чтобы получать пассивный доход.

Откуда берутся «лишние» квадратные метры

Когда необходимо собственное жилье, обычно выбирают ипотеку. Но ведь многие не оформляют кредиты на приобретение недвижимости. И у них кроме одного жилья есть и другое жилье. Чаще всего дополнительный объект появляется по следующим причинам:

Наследство. Жилье передается от родственников. Наследование может быть по закону и по завещанию

Государственные программы. Благодаря им жилье можно приобрести на выгодных условиях. Самая востребованная программа – замена ветхой недвижимости. По ней квартира предоставляется без вложений.

Дарение. При щедрости близких людей можно стать владельцем дополнительного объекта.

При появлении другой квартиры необходимо правильно ей распорядиться. Важно, чтобы недвижимость оправдывала расходы.

Долгосрочная аренда

Лишние квадратные метры предоставляют немало возможностей. Но в любом случае необходимо правильно ими распоряжаться. Долгосрочная аренда – один из выгодных вариантов, который предоставляет свои преимущества:

Возможность получения стабильного дохода. В данном случае жилье сдается на 6-12 месяцев и больше. Это выгодно, поскольку не нужно через короткое время снова заниматься поиском жильцов.

Обеспечивается сохранность жилья. Если человек мало проживает на территории, это уменьшает ущерб недвижимости.

Квартиру можно сдавать с мебелью или без нее. Даже если там минимальная обстановка, сдать жилье будет намного легче на длительный период.

Оплачиваются коммунальные услуги. Разумеется, данный момент следует оговаривать подробно. Но обычно при длительной аренде жильцы оплачивают все счета.

Но сначала необходимо понаблюдать за жильцами. Важно убедиться, что им можно доверять. Желательно каждый месяц проверять квартиру лично. В это время можно забирать деньги.

Посуточная аренда

Собственную квартиру можно сдавать посуточно. Такой вариант выгоден из-за следующих преимуществ:

Высокий пассивный доход. Такая аренда дорогая. При этом жилье обычно сдается на сутки или двое.

Средства поступают по мере заселения жильцов. Не требуется ожидать завершения месяца или конкретного периода.

Как видно, сдавать квартиру в аренду очень выгодно. Причем как на долгий срок, так и на короткий. Каждый собственник может выбрать то, что ему подходит.