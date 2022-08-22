Путин выразил соболезнования родителям Дарьи Дугиной

Президент РФ Владимир Путин направил родителям погибшей журналистки Дарьи Дугиной — общественному деятелю Александру Дугину и Наталье Мелентьевой — телеграмму со словами соболезнования.

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Путин назвал убийство журналистки подлым и жестоким преступлением. «Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Дугина «честно служила людям, Отечеству» и не деле доказывала, что значит быть патриотом.

«Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники», — заключил Владимир Путин.

Вечером 20 августа в результате взрыва заминированного автомобиля погибла 29-летняя Дарья Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) в производство Главного следственного управления СК России. По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения.

ФСБ обвинила в организации и убийства Дарьи Дугиной спецслужбы Украины. По данным ведомства, исполнителем является Вовк Наталья Павловна, «которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной». Сообщается, что в настоящий момент Вовк скрывается в Эстонии.

Прощание с Дарьей Дугиной состоится в московском телецентре «Останкино» во вторник, 23 августа, передает ТАСС.