Российские акции выросли вслед за газом

Российский рынок акций с началом новой недели попытался было уйти в коррекцию, но снижение курса рубля и взлет цен на газ в Европе выше $3 тыс за тысячу кубов не дали развиться нисходящей тенденции.

Не удались и наблюдавшиеся после обеда попытки просадить рынок. По итогам Индекс Мосбиржи поднялся на 1,5%, закрывшись вблизи дневных максимумов. Это сильный, но далеко не 100-процентный сигнал на рост рынка завтра с утра.

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Значимый вклад в этот результат внесли имеющие наибольший вес акции «Газпрома» выросшие в цене на 2,3%. Здесь стоит отметить, что взлет цен на газ был вызван не столько сообщением «Газпрома» о приостановке последней работающей турбины «Северного потока» на обслуживание на 3 дня с 31 августа, сколько опасениями, что техобслуживание выявит проблемы, с которыми прокачка газа возобновиться не сможет.

В этом случае выручка «Газпрома» упадет еще сильнее, что найдет отражение в котировках акций компании.

В числе лидеров роста были акции «НоваТЭК», подорожавшие на 6%. Компания поставляет газ в довольно много стран и меньше чем «Газпром» зависит от санкций и политики. Поэтому покупка акций «НоваТЭКа» более интересна с точки зрения участия в ралли газовых цен.

Уверенно росли акции металлургов, поскольку инвесторы воодушевились сообщениями о скором введении нового бюджетного правила, которое ослабит курс рубля и улучшит балансы металлургов.

Однако уверенности в дальнейшем росте российского фондового рынка нет, хотя пока отечественные инвесторы игнорируют упавшую сегодня более чем на процент нефть и общемировое снижение инвестиционного оптимизма.

Сейчас крупные инвестдома ждут пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, после которого пересмотрят свои прогнозы относительно дальнейших действий американского регулятора, в том числе по ставке. Пока же такой инструмент как CME FedWatch говорит о повышении ставки на 0,75 п.п. с вероятностью в 54,5%, и с вероятностью 45,5% — на 0,5 п.п.

Сегодня западные рынки снижаются на опасениях, что речь Пауэлла будет жесткой. С зарубежными фондовыми индексами российские акции уже давно не коррелируют, но игнорировать дешевеющую нефть и металлы долго не смогут.

Кроме того, Индекс Мосбиржи закрылся в проценте ниже сопротивления 2240 пунктов, уход выше которого усилит «бычьи» настроения. Но для пробоя этого уровня нужны веские аргументы, которых пока не наблюдается.

