Сюжет дня: акции газовых компаний растут на фоне цен на топливо

Трейдеры скупали акции газовых компаний по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 22 августа. За день выросли в цене бумаги «Новатэка» на +6,01% до 1150,2 рублей за штуку, и «Газпрома» на +2,31% до 181,7 рублей за штуку.

В понедельник на биржах в Европе цена за голубое топливо превысила 3000 долларов за 1 тыс. кубометров. Это произошло после объявления «Газпрома» о полной остановке поставок по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания.

«На отечественном рынке акций преимущественно прослеживалась "бычьи" настроения, рынок следовал за резким ростом цен на газ, который торгуется около своих исторических максимумов. Мы полагаем, что индекс МосБиржи может продолжить предпринимать попытки к укреплению – ориентиром может выступить отметка 2270 пунктов. Пик цен на газ будет достигнут в конце августа на фоне ремонтных работ у "Газпрома"», - прокомментировал главный аналитик «Промсвязьбанка» Евгений Жильников.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,50% до 2228,11 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,28% до 1173,79 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:41 мск составила 96,44 долларов за баррель (-0,29%). Российская валюта слабела – 59,87 руб. за доллар.