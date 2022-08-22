Центробанк установил официальный курс доллара выше евро

Банк России установил на 23 августа официальный курс доллара на уровне 59,7419 рубля, курс евро — на уровне 59,5344 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 22 августа, курс доллара повышен на 61 копейку (с 59,1321), евро — на 14 копеек (с 59,3934).

Регулятор повысил учетные цены на золото ― до 3 362,74 руб./грамм (с 3 356,56 рублей), а на остальные драгметаллы понизил: на серебро ― до 36,94 руб./грамм (с 37,69); на платину ― до 1 736,35 руб./грамм (с 1 760,46); на палладий ― до 4 083,50 руб./грамм (с 4 125,47).

