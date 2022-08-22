Турбинный бумеранг «Газпрома»

«Газпром» оправдал необходимость трехдневной остановки единственного работающего сейчас газоперекачивающего агрегата (ГПА) тем, что «в соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата». Техобслуживание, по информации «Газпрома», включает в себя осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса. Кроме того, предполагается осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха. И многое другое.

Статья по теме: Цены на газ в Европе резко отреагировали на заявление «Газпрома»

Напомним, что все 6 ГПА установлены в 2009 году на компрессорной станции (КС) «Портовая», обеспечивающей необходимое давление в газопроводе «Северный поток — 1», немецкой компанией Simens. Так это было задумано при еще проектировании трубопровода. Проект должен был стать примером надежного европейского энергетического сотрудничества с Россией.

Статья по теме: «Итальянская» забастовка «Газпрома»

Поэтому, в сообщении «Газпрома» от 19 августа было подчеркнуто, что «комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens».

«Газпром» при этом обещал: «По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки». То есть, российский газ начнет вновь поступать в Германию только в объеме 20% от установленной мощности (167 млн кубов в сутки) «Северного потока — 1».

Как известно, «Газпром» был вынужден оставить в эксплуатации лишь один из шести ГПА (который и будет с 31 августа ремонтироваться совместными с немцами усилиями). Это случилось 27 июля. Накануне — 25 июля — выяснилось, что один из ГПА находится в Германии. Еще три требуют немедленного профилактического или даже существенного ремонта. Но его негде производить из-за неясности с санкционным режимом. Последний — шестой агрегат — используется только при технических форс-мажорных обстоятельствах и не имеет необходимой мощности для регулярной прокачки газа.

Агрегатный лабиринт

Запутанная турбинная история началась 16 мая. В этот день согласно опубликованной «Газпромом» переписке с Simens с планового ремонта должна была вернуться одна из газоперекачивающих турбин. Но не поступила. Сначала по техническим причинам. Но 1 июня санкции против поставок в Россию любого газоперекачивающего оборудования ввела Канада. Между тем все ГПА, установленные на «Северном потоке — 1», производились и должны ремонтироваться на заводе, принадлежащем британской дочерней компании немецкой Simens Energy – Industrial Turbine Company (UK) Limited Energy. Возник санкционный тупик, в том числе и в отношении остальных агрегатов, которые также выработали к июню сроки межремонтной эксплуатации.

В ответ «Газпром» останавливает работу двух ГПА (третья на тот момент находится в Монреале). В работе с 16 июня остается только две турбины. В результате ежесуточная прокачка падает с 167 млн кубометров до 66-67 млн. То есть составляет только 40% от установленной мощности. В это же время до такой же величины падает и украинский транзит. Еще 11 мая «Оператор ГТС Украины» объявляет, что не будет больше принимать российский газ через ГИС «Сохрановка», так как компрессорная станция в Новопскове попала под контроль ЛНР. Ежесуточная прокачка снижается со 109 млн кубов до 42 млн.

Цены в ЕС и Великобритании удваиваются, приблизившись к $2000. И почему-то Еврокомиссия не протестует против решения Киева, хотя «Газпром» с территориальным контролем над газоперекачивающими станциями на Украине не считает форс-мажором и продолжает регулярно платить за полноценный транзит. Большая часть ветки, проходящей через «Сохрановку», все равно осталась под контролем киевского режима.

Правительство Германии уговаривает канадского премьера Джастина Трюдо сделать временное исключение из санкций и поставить отремонтированную турбину в Германию с целью её передачи затем «Газпрому». 10 июля турбина оказывается в Германии, о чем и предупреждают российскую энергокомпанию. При этом Оттава заявляет о готовности смягчить рестрикционный режим и отремонтировать до конца 2024 года и все остальные ГПА, работающие на «Северном потоке — 1». Однако с 11 по 21 июля газопровод полностью не работает. Идет плановая профилактика. Европа замерла. 21 июля там вздохнули с облегчением. Газ вновь пошел на уровне 40% от мощности трубопровода. Но 25 июля «Газпром» сообщает, что в эксплуатации остается только одна турбина, так как на второй выявлены нарушения в работе. Почему это выяснилось только 25 июля, а не, скажем, с 11 по 21 июля, осталось неизвестным.

Но в любом случае с 27 июля качается лишь 33 млн кубов в сутки (20%).

При этом турбину из Германии «Газпром» забирать отказывается, а российская ФТС не выдает на неё таможенную декларацию.

4 августа российская компания так объясняет свою позицию: «Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции “Портовая”… С британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited заключен контракт на ремонт двигателей на заводе в Канаде. В соответствии с контрактными условиями срок окончания ремонта двигателя № 073 был в мае текущего года. Сразу после ремонта двигатель должен был быть передан “Газпрому”.

Тем не менее, в связи с канадскими санкциями и без согласия “Газпрома” двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта… В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС “Портовая”.

Поставка двигателя из Канады в Германию также создает риски, связанные с применением санкций ЕС. В частности, Положения Регламента ЕС 833/2014 (со всеми изменениями и дополнениями) устанавливают, что запрещается продажа, поставка, передача, продажа или экспорт прямо или косвенно газотурбинных двигателей, технологий и других товаров, указанных в санкционных списках, независимо от того, произведены ли указанные товары или технологии в ЕС, любому физическому или юридическому лицу в России или для использования в России...

Таким образом, санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя №073 на КС “Портовая” невозможной».

То есть, «Газпром» объяснил положение дел тем, что не может поставлять газ в полном объеме по «Северному потоку — 1» из-за западных санкций. Хотя они применяются против него по запутанной и кривой схеме.

В Германии заявляют, что оценивают ситуацию по-другому. И канцлер Олаф Шольц и вице-канцлер Роберт Хабек высказались в том духе, что проблема с турбинами возникла по политическим мотивам, так как формально ни Еврокомиссия, ни Берлин антитурбинные ограничения не вводила. А Москва, мол, использует против ЕС «газовое оружие».

Газовая дубина

Что ж, если и так, то, может быть — давно пора? В странах ЕС уже с января активно замещали российский трубный газ преимущественно американским СПГ. После 24 февраля в Брюсселе заговорили о необходимости в кратчайшие сроки отказаться от российских энергоносителей. Что и происходит. С 1 августа запрещен импорт российского угля (рыночная доля - 25% в 2021 году). С 1 декабря перекроют импорт нефти танкерами (две трети поставок). Останется функционировать только нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает в Венгрию, Чехию, Словакию и Восточную Германию. Но Шольц уже заявил, что с 1 декабря Берлин откажется и от «Дружбы».

Страны G7 в конце этого года намерены на оставшиеся поставки российской нефти ввести еще и потолок цен. С 1 февраля 2023 года запретят импорт нефтепродуктов. При этом нефтяное эмбарго уже ввели США, Великобритания и Канада.

В ЕС, в частности, и в Германии не скрывают, что при любои раскладе они откажутся от российского газа в 2024 году. Интересно, но даже вице-спикер Бундестага Волфганг Кубики хотя и предлагает наконец запустить «Северный поток — 2», но на время — все до того же 2024 года.

Если тебя в открытую предупреждают, что от твоих услуг, да еще со скандалом и нелепыми обвинениями намерены отказаться, то зачем ждать чужого часа Ч. Лучше объявить свой.

Но газ надо куда-то пристроить. Китай с «Силой Сибири — 2» не спешит. А это треть от прошлогодних поставок в ЕС. Внутренний рынок, на который, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, возможно перенаправить еще одну треть европейских поставок, пока не готов к немедленному освоению столь значительных объемов трубного газа.

Не все гладко и с производством СПГ. В прошлом году его произвели 30 млн тонн. План к 2030-му — 100 млн. Но из-за санкций для возводимых мощностей нет отечественных насосов среднй и большой мощности. Недавно премьер Михаил Мишустин подписал постановление, по которому на НИОКР в этой области в этом году выделят 1 млрд руб. Мишустин надеется, что уже к концу года заработают четыре производственные площадки по производству насосов необходимой мощности. Но заводы СПГ они поступят не скоро.

В этих обстоятельствах единственный выход — временно сократить добычу. Что «Газпром» и сделал. К 15 августа она сократилась на 13,2%. Однако при этом её темпы растут. В июле-августе суточная добыча сократилась на 58%.

Так что можно теперь и поиграть на нервах европейцев. Намекнуть, что в эксплуатации в ближайшее время могут остаться только два газопровода, ведущие в Турцию: «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Впрочем, тот факт, что последняя работающая турбина Trent 60 будет ремонтироваться с 31 августа до 2 сентября вместе с немецкими специалистами говорит о планах «Газпрома» продолжить экспортировать в Германию хотя бы 33 млн кубометров в сутки. При этом цены на европейских энергетических биржах растут опережающими темпами, что хотя бы частично покрывает убытки «Газпрома».

Но при любых ближайших раскладах «Газпром», конечно, официально не признает политическую контрсанкционную направленность своей экспортной политики. Все будет и в будущем объясняется непреодолимыми форс-мажорными причинами. И, наверное, полностью перекрывать кран все же не стоит торопиться. До зимы еще есть время.