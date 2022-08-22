В Белоруссии зафиксировали исторический рекорд сальдо внешнеторгового баланса

Минэкономики Белоруссии сообщило о достижении рекорда по сальдо внешнеторгового баланса в первом полугодии текущего года.

Как заявил замминистра экономики республики Дмитрий Ярошевич, показатель первого полугодия 2022-го стал лучшим в историческом наблюдении, составив $2,3 млрд. «Это говорит об успешности наших продавцов на внешних рынках. Мы продаем больше, чем покупаем», — заявил чиновник в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, ВВП республики за первые семь месяцев года составил 94,8% по сравнению с прошлым годом. «Судить только по цифре ВВП не совсем верно, это, конечно, важный показатель, он демонстрирует какую-то активность, но надо понимать, что это составной показатель, он показывает работу целиком», — пояснил замминистра.

Ярошевич заверил, что экономика страны находится в устойчивом состоянии.

«Экономика находится в сбалансированном, устойчивом состоянии, последствия снижения ВВП для граждан в принципе не ощутимые», — отметил он, указав на то что предприятия Белоруссии уже в значительной мере перестроили нарушенные логистические цепочки.

Ранее «Эксперт» писал, что на фоне ухода ряда иностранных брендов с российского рынка поездки граждан РФ в Белоруссию на шоппинг становятся все популярнее. Во многих магазинах масс-маркета и брендовых товаров можно рассчитываться по карте «Мир» по выгодному курсу, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Сейчас сити-тур в Минск (3 дня/2 ночи) стоит от 24 тыс. рублей на двоих без перелета.