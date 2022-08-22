В Москве резко вырос спрос на аренду жилья на фоне сократившегося предложения

В июле и августе на столичном рынке найма жилья впервые с начала года активизировались арендаторы: подъем спроса способствовал уменьшению объема предложения на 20,8%. Об этом сообщили в риелторской компании «Инком-Недвижимость».

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«В июле началось оживление рынка — в последней декаде месяца количество заявок и сделок увеличилось на 12%, в августе еще на 14%. Таким образом, за июль и две декады августа спрос вырос на 26%. Абсолютное большинство нанимателей — 80% — представлено приезжающими в Москву из регионов РФ и стран бывшего СССР — на учебу, на работу с планами осесть в Москве или на целевые заработки», — уточнила замдиректора управления аренды квартир компании Оксана Полякова.

По данным аналитиков, самые популярные среди арендаторов 1- и 2-комнатные квартиры занимают в экспозиции 33,7% и 32,4%, их средние арендные ставки — 44 тыс. рублей и 60 тыс. рублей соответственно.

При этом, не все квартиры, покинувшие экспозицию, были сданы — около 15% перешли в продажу, отметила Полякова. С апреля на фоне снижения активности вторичного рынка жилья собственники стали активно переводить свои объекты из реализации в аренду, а в июле спрос на вторичку увеличился, и часть владельцев вновь решили выставить их на продажу.

Осенью специалисты прогнозируют подъем рынка за счет нового притока арендаторов. За счет активизации спроса средние цены могут вырасти на 5–10% и скидки в этих обстоятельствах вряд ли будут уместны, считают риелторы.

