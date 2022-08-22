В Запорожской области сообщили об ударе по Энергодару из американского вооружения

ВСУ нанесли удар по району Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Согласно предварительным данным, удар произведен из американского дальнобойного вооружения. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения, передает ТАСС.

«Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно из американского дальнобойного артиллерийского вооружения, один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты», — цитирует агентство члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова.

По его словам, в настоящий момент ВГА осуществляет сбор информации о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.

Запорожская ТЭС находится рядом с атомной электростанцией.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской АЭС. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, задержанным должны предъявить обвинение в международном терроризме. За совершение этого преступления им грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного срока, отметил он.

С начала августа ВСУ активизировали обстрелы самой крупной в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится на освобожденной в ходе спецоперации РФ на Украине территории Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Станция также подвергается периодическим атакам беспилотников.