Владислав Овчинский: В ОЭЗ Москвы запустят производство полупроводников для СВЧ-электроники

Дизайн-центр «Аналоговые Решения», который недавно получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, вложит более 70 млн рублей в создание своего предприятия на площадке «Ангстрем» в Зеленограде. Предприятие будет выпускать полупроводниковые элементы, которые используют в современной аппаратуре и бытовой технике. Об этом сообщил 22 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



«Из 90 резидентов особой экономической зоны столицы более трети — 33 компании — развивают электронную промышленность. Недавно этот список пополнило предприятие, которое специализируется на разработке и производстве кристаллов и транзисторов. Такие изделия в составе современной электронной аппаратуры и бытовой техники обеспечивают их надежность и скорость работы. Новый резидент вложит более 70 млн рублей в строительство завода, где смогут работать около двух десятков специалистов», — рассказал Владислав Овчинский.



В числе продукции завода — кристаллы для СВЧ и ВЧ диодов, быстродействующих транзисторов и диодных матриц. Они эффективны в радио- и метеолокации, а также в применении на сверхвысоких частотах, на которых работают известные системы ГЛОНАСС, GPS и GSM.



Компания ориентирована на технологический суверенитет российской промышленности от импорта полупроводников. В будущем она планирует начать сборку функциональных устройств на базе своих кристаллов, отметили в правительстве Москвы. Таким образом, в перспективе компания может стать одним из ключевых предприятий московской ОЭЗ.



В числе преимуществ, которые привели инвестора к получению статуса резидента ОЭЗ Москвы, — современная инфраструктура и удобная логистика ее площадок, а также широкий потенциал промышленной кооперации и экономические преференции, доступные всем резидентам, отметил гендиректор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев. Так, компании-резиденты освобождены от налогов на имущество, транспорт и землю, а ставка налога на прибыль для них составляет 2%, напомнил он.