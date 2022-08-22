ВСУ обстреляли Горловку и территорию вблизи «Ашана» в Донецке

Два мирных жителя погибли, еще один получил ранения в результате утреннего обстрела Горловки украинскими боевиками.

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«К сожалению, утро в Горловке опять началось с обстрела Центрально-Городского района со стороны укронацистов. По улице Минина и Пожарского ранения получила женщина, двое мирных горловчан погибли», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили (СЦКК), что Центрально-Городской район Горловки был дважды обстрелян из 152-миллиметровой артиллерии, выпущено 15 снарядов.

Накануне, 21 августа, украинские военные обстреляли центр Горловки. Пострадали не менее 12 человек, повреждены жилые дома и здание школы. Частично был обесточен центр города; без электроэнергии остались более шести тысяч человек.

Между тем утром 22 августа был также нанесен удар по Донецку, там горят склады гипермаркета «Сигма» (бывший «Ашан»). Сейчас на месте работают спецслужбы, территорию в районе магазина оцепили, сообщил глава города Алексей Кулемзин. О пострадавших пока информации нет.

В общей сложности за прошлые сутки (с 06:00 21 августа по 06:00 22 августа) ВСУ обстреляла территорию Донецкой народной республики 34 раза, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в СЦКК.