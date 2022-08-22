Евро сдувается без газа

Снижение евро, еще в июле резко отскочившего после недолгого ухода ниже паритета с долларом, началось на прошлой неделе. И уже в пятницу вечером курс достиг $1,0028, а в понедельник наконец поддалась и круглая отметка: пара EUR/USD рухнула сразу «на фигуру» – до 0,9926. Это новый минимум с декабря 2002 года (предыдущий зафиксирован как раз в июле).
Игра против европейской валюты идет давно. Только в этом году ее курс к доллару потерял 12,7%. Но в последний месяц медведи брали передышку. Во многом она была связана с фиксацией прибыли и закрытием «шортов» после достижения паритета с долларом. В районе самоочевидной цели большого движения скопился к середине июля большой навес приказов.
Но в августе позиции против евро вновь перешли к росту. Эту игру поддерживали чуть не ежедневные «ястребиные» заявления ФРС, продолжившиеся и в понедельник. Разница ставок еврозоны и США и так-то очень ощутима: у ЕЦБ – 0,5%, а у ФРС она находится в диапазоне 2,25-2,5%. В сентябре от ЕЦБ рынок ждет подъема на 50 базисных пунктов, а от ФРС – не менее этого (росту на 75 б.п. срочный рынок присваивает вероятность 56%). Разрыв в доходностях может еще вырасти, а заявления чиновников ФРС только повышают шансы на это в глазах спекулянтов.
И уже на прошлой неделе объем «шортов» по евро заметно превысил тот, что был накануне июльского паритета. По расчетам Bank of New York Mellon, ставки против евро достигли максимума с октября 2020 года. При этом игра шла не только в паре с долларом, но и через британский фунт, швейцарский франк и другие валюты.
В пятницу и понедельник поддержку медведям по евро оказала паника на европейских рынках, связанная с предстоящей трехдневной остановкой «Северного потока» на техобслуживание оборудования. Взлетели на 20% цены на газ, упали акции, а на рынке вновь заговорили о предстоящей рецессии и дальнейшем увеличении темпов роста потребительских цен. Так, аналитики Citigroup в понедельник дали прогноз, что инфляция в Великобритании в январе превысит 18%.
Но, несмотря на большой путь вниз, пройденный евро как в этом году, так и ранее (его курс в июле 2008 года, напомним, доходил до $1,6038), последнее его движение – это только начало нового падения. Чем дальше разворачивается этот кризис, тем ниже становится фундаментальная оценка европейской валюты. Добавим к этому сюжету еще и нарастающую разницу ставок.
«Справедливая стоимость европейской валюты пострадала от энергетического шока, а это означает, что курс евро/доллар не особенно низок даже на этих уровнях», — заявил в понедельник Reuters глава отдела глобальных рынков ING Крис Тернер.
И аналитики уже указывают на новые цели снижения. Так, Morgan Stanley, согласно Bloomberg, прогнозирует, что евро снизится до $0,97 уже в этом квартале. Это был бы минимум с октября 2002 года. Commerzank оптимистичней, но и он видит в будущем падение курса: до $0,98 к концу года. А вот Nomura ждет $0,975 уже к концу сентября, после чего рынок может, с точки зрения ее аналитиков, пойти на $0,95, а затем, возможно, и ниже.
Дешевле 95 центов евро за всю свою историю стоил только в период 1999-2002 годов. И нижней точкой в те времена оказалась отметка $0,8225, которая теперь уже выглядит вполне достижимой где-нибудь в следующем году. Но и это совершенно не обязательно будет «дно». Во-первых, все когда-нибудь случается впервые, а во-вторых, курс ниже этого, несмотря на его отсутствие в официальной истории, все-таки бывал. Если пересчитать евро в прошлое, используя вошедшие в него и исчезнувшие ныне валюты, то окажется, что, например, в феврале 1985 года условный «курс евровалюты» был $0,6444.