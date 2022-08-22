Евро сдувается без газа

Снижение евро, еще в июле резко отскочившего после недолгого ухода ниже паритета с долларом, началось на прошлой неделе. И уже в пятницу вечером курс достиг $1,0028, а в понедельник наконец поддалась и круглая отметка: пара EUR/USD рухнула сразу «на фигуру» – до 0,9926. Это новый минимум с декабря 2002 года (предыдущий зафиксирован как раз в июле).

Игра против европейской валюты идет давно. Только в этом году ее курс к доллару потерял 12,7%. Но в последний месяц медведи брали передышку. Во многом она была связана с фиксацией прибыли и закрытием «шортов» после достижения паритета с долларом. В районе самоочевидной цели большого движения скопился к середине июля большой навес приказов.

Но в августе позиции против евро вновь перешли к росту. Эту игру поддерживали чуть не ежедневные «ястребиные» заявления ФРС, продолжившиеся и в понедельник. Разница ставок еврозоны и США и так-то очень ощутима: у ЕЦБ – 0,5%, а у ФРС она находится в диапазоне 2,25-2,5%. В сентябре от ЕЦБ рынок ждет подъема на 50 базисных пунктов, а от ФРС – не менее этого (росту на 75 б.п. срочный рынок присваивает вероятность 56%). Разрыв в доходностях может еще вырасти, а заявления чиновников ФРС только повышают шансы на это в глазах спекулянтов.