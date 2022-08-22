Юань стал главной валютой в России

Кардинальные изменения начали зреть еще весной, хотя тогда еще не было комиссий за хранение евро и долларов на счетах, многие банки еще осуществляли переводы по SWIFT. И тем не менее, уже в марте мы говорили, что в России появляется новая резервная валюта - это китайский юань. В сложившейся ситуации она получает ряд преимуществ.

На прошедшей неделе объем торгов парой юань/рубль на Московской бирже впервые в истории оказался выше, чем объем торгов парой доллар/рубль.

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В первом случае 18 августа объем операций за день составил 26,3 млрд рублей, а во втором - 25 млрд руб.

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Единую европейскую валюту, напомним, юань обогнал по объему торгов еще в начале июля.

В целом данная тенденция выглядит вполне логично. Юань - это достаточно стабильная валюта, в ней нет резких колебаний в паре с тем же долларом. И, учитывая совокупность факторов, для россиян юань является едва ли не единственной доступной альтернативой.

Да, на бирже легко можно купить, например, турецкие лиры, однако в данном случае мы имеем дело, наоборот, с крайне нестабильной и очень слабой валютой. В Турции уже не первый год царит инфляционный кризис, а местная валюта с завидной регулярностью обновляет исторические минимумы. Понятно, что желающих хранить средства в ней не много, и юань здесь выглядит намного предпочтительнее.

Конечно, пока есть масса различных ограничений для дальнейшего использования валюты КНР, однако стоит отметить, что представители бизнеса теперь чаще проводят расчеты с китайскими контрагентами напрямую в юанях, что также является одним из главных катализаторов роста объема торгов юанем на Московской бирже.

Уход от привычных долларов и евро стимулируют и финансовые власти страны. Напомним, что еще в начале месяца Центральный банк заявил, что будет всячески содействовать ускорению процесса естественной девалютизации, то есть принимать меры для сокращения операций в долларах и евро.

Использование доллара США и евро несет риски для россиян и бизнеса из-за блокировки активов за рубежом и ограничений на проведение расчетов в этих валютах, писал тогда ЦБ РФ в своем обзоре.

Комиссии за хранение евро, долларов и фунтов на счетах, которые постепенно вводят все большее число банков и брокеров, по сути и являются той главной движущей силой, которая толкает участников финансового рынка уходить от американской и европейских валют. В ситуации с юанем никаких подобных комиссий нет.

Стоит добавить, что для рядовых граждан, которые, например, уезжают отдыхать в азиатские страны и имеют карты платежной системы Union Pay, покупка юаня вообще является крайне удобных инструментом, так как в данной платежной системе конвертация происходит напрямую из юаня. Если страна назначения, например, Тайланд, то юань конвертируется в тайский бат.

Кстати, в мире юань также ведет планомерное наступление. И если в резервах ЦБ его доля пока невысока, то по объему использования в международных транзакциях он идет на четвертом месте после доллара, евро и британского фунта стерлингов.

И что любопытно, по крайней мере официально, Китай не испытывает таких проблем с инфляцией, как развитые страны. В США и еврозоне рост потребительских цен бьет рекорды и приближается к двузначным цифрам, а в Китае - всего лишь около 2,5%. Как следствие, стоимость заимствования в юанях впервые в истории стала ниже, чем стоимость заимствования в долларах США, и эта тенденция, вполне возможно, будет в дальнейшем позитивно сказываться на расширении операций китайской валютой в мировой финансовой системе.

