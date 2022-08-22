Запах гари и смог от пожаров задержатся в Москве как минимум до конца рабочей недели

Задымление в столичном регионе продержится по меньшей мере до выходных.

Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что к востоку от Московской области горит много лесов, и даже после того как пожары потушат, дым останется. «Ветер юго-восточный, и к концу недели он будет южный, и если пожары будут действовать, запах дыма и гари будет ощущаться не все время, но периодически», — цитирует синоптика агентство.

По его словам, в Рязанской области с мая по июль выпало примерно две трети нормы осадков — это крайне мало. В жару возникли условия для природных пожаров, тушить которые также мешают ветер и сухая погода. «Вот если бы дождь пошел, было бы синхронное воздействие на пожары, а тут, наоборот, ни капли дождя, и более того, прогнозируется пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности», — сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что на этой неделе в столичном регионе и соседних с ним областях — Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях — будет сохраняться жара в 30-33 градуса, что на 7-8 градусов выше нормы; дождей не прогнозируется, ветер — восточный, южный и юго-восточный.

Жители Москвы начали жаловаться на запах гари и смог в середине прошлой недели. По расчетам Росгидромета, 22 августа дым от пожаров, пришедший из Рязанской области, затянет значительную часть столицы. С 23 по 25 августа в городе ожидается жара до 33 градусов; в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Как сообщил накануне, 21 августа, мэр столицы Сергей Собянин, городские службы Москвы работают в усиленном режиме, ведется постоянный мониторинг состояния воздуха. «В Рязанской области — 6 наших вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники», — сообщил столичный градоначальник.

Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт. В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, что не дало «вовремя нарастить федеральные силы».