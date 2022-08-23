Аренда некоторых автомобилей в России стала выгоднее их покупки в кредит

Сервис долгосрочной аренды автомобиля, по сути операционный лизинг, стал выгоднее покупки машины в кредит. В первую очередь это касается дорогих автомобилей. Аренду также выбирают часто переезжающие клиенты и те, кто не хочет беспокоиться об обслуживании, шинном сервисе и страховке, пишет «Коммерсант».

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Специалисты «ВТБ Лизинг» совместно с Национальным агентством промышленной информации провели исследование, в результате которого выяснили, что в текущих условиях авторынка лизинг (долгосрочная аренда, так называемая подписка на автомобиль) становится выгоднее покупки машины в кредит в среднем на 20%. И это несмотря на то, что полная стоимость автокредитов снижается. По данным «Объединенного кредитного бюро» по итогам июля полная стоимость автокредита составляла 17,84%, тогда как в июне — 18,48%.

«Ценовое преимущество лизинга перед автокредитом связано со сформировавшимся на рынке дефицитом запчастей и подорожанием официальных сервисных услуг. Наибольшую финансовую выгоду от лизинга клиент получает в случае оформления подписки на машину комфорт-класса», — говорится в исследовании.

В пример приводится автомобиль Chery Tiggo 8 PRO. Его трехлетняя аренда в сервисе подписки ВТБ составляет 62 тыс. рублей в месяц, а в случае его покупки в кредит с учетом обслуживания ежемесячные траты выйдут в 73 тыс. рублей. Расходы на Hyundai Creta в лизинге составляют 32 тыс. рублей в месяц, на Volkswagen Tiguan — 55 тыс. рублей, что сопоставимо с затратами на эксплуатацию собственного автомобиля, считают специалисты.

Подписка на автомобиль стала актуальной уже несколько лет назад, однако она выгоднее кредита не для всех автомобилей, отметил эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов. Стоимость автомобиля за три года аренды может вырасти на 5–15%, и клиент, не владеющий машиной, не получит доходность от своей инвестиции. При этом подорожание автомобиля приведет к значительному росту ставки аренды, подчеркнул он.

