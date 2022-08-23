Британская разведка посоветовала Киеву избавиться от исполнителей убийства Дугиной

Спецслужбы Великобритании получили данные, согласно которым факты убийства российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной стали известны их российским коллегам.

Как пишет издание «Резидент», так как уже поздно оправдываться и открещиваться от совершенного преступления, британская разведка советует киевским властям устранить кураторов и исполнителей убийства Дугиной.

По информации спецслужб Великобритании, руководитель ФСБ получил доказательства вины украинки Натальи Вовк в подрыве автомобиля политолога. В этой связи MI-6 посоветовала Андрею Ермаку – главе офиса президента Украина Владимира Зеленского быстрее избавиться от причастных к убийству.

«Андрею Ермаку посоветовали дистанцироваться от этого преступления, чтобы не дискредитировать киевский режим в глазах своих западных и заокеанских кураторов. Исполнителей зачистить», — утверждают журналисты издания.

Ранее «Эксперт» писал, что отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дугиной, рассказал о звонке дочери из Прибалтики. По его словам, она уезжала в Европу в статусе беженки, однако вскоре вернулась на Украину.

«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — сообщил он.

Отец Вовк также рассказал, что дочь связывалась с ним несколько дней назад и упоминала, что находится в Прибалтике.

В Москве между тем сотни людей пришли попрощаться с Дарьей Дугиной. У телецентра «Останкино», где происходит церемония прощания с журналисткой, дежурят усиленные патрули, пишет Readovka. На церемонию приехал отец погибшей, философ Александр Дугин. Ранее жители столицы организовали стихийный мемориал в память об убитой журналистке.

Вечером 20 августа в результате взрыва заминированного автомобиля погибла 29-летняя Дарья Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина. ФСБ обвинила в организации и убийства Дарьи Дугиной спецслужбы Украины. По данным ведомства, исполнителем является Вовк Наталья Павловна, «которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной». Сообщается, что в настоящий момент Вовк скрывается в Эстонии.

По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения.