Часовой завод на Урале удвоит производство за счет новой линии мощностью 10 тыс. изделий в день

Предприятие, выпускающее в Свердловской области часы под брендом «Рубин», запустило новую площадку в Арамиле.

Об этом сообщает департамент информполитики региона, передает «Интерфакс». Компания планирует нарастить производство часов и будильников в 1,5-2 раза, указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что уральское предприятие собирается заместить производителей, ушедших с российского рынка. «Наши часы представлены по всей России, а также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, в планах выход на рынки Узбекистана. Расширение также планируем за счет представления на маркетплейсах», — приводятся в сообщении слова руководителя отдела разработок завода «Рубин» Марины Горюновой.

Новые производственные линии разместились на площади в 7 тыс. кв. м, инвестиции в проект составили более 183 млн руб., производительность площадки — 10 тыс. изделий в день.

Уральский часовой завод «Рубин» является одним из крупнейших часовых заводов в России. Предприятие производит настенные и настольные часы, с 2007 года выпускает продукцию под одноименным брендом. Предприятие поставляет свою продукцию, в частности, сетям Leroy Merlin, Ситилинк и Hoff.

Действующая площадка «Рубина» в Реже в настоящий момент производит от 150 до 200 тыс. единиц продукции в месяц.

Главный конкурент OBI, французская сеть Leroy Merlin, в середине марта заявила, что продолжит работать на российском рынке и не планирует приостанавливать деятельность. Более того, компания отметила, что рассматривает возможность увеличить поставки и расширить товарный ассортимент на DIY-рынке, а также подчеркнула, что открыта к предложениям.