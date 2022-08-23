«Яндекс» и VK: неожиданные новости

Появившееся сегодня официальное сообщение о том, что сделка по приобретению компанией VK у «Яндекса» сервисов «Дзен» и «Новости» в обмен на сервис Delivery Club будет закрыта до конца года, было позитивно воспринято в экспертной среде. Тем более, что после данных компаниями разъяснений начали вырисовываться контуры того, как именно будут функционировать указанные активы после перехода к новым владельцам.

VK во вторник официально задекларировал планы выйти из состава участников совместного со Сбером «О2О Холдинга», которому принадлежит 98,1% акций Delivery Club, выкупить 100% сервиса доставки еды из ресторанов, и передать его «Яндексу» в обмен на вышеуказанные платформы. При этом в результате заявленных пертурбаций «Новости» уйдут с главной страницы поисковика и окажутся на сайте «Дзена». Там же будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов, а пользователи, по мнению представителей VK, получат больше качественного контента.

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В «Яндексе» свою очередь еще раз подтвердили участие в сделке. Главной страницей поисковика станет минималистичная ya.ru. Отметим, что если о переходе к VK сервиса «Дзен» стало известно еще весной, то информация о передаче той же компании «Новостей» стала сенсацией именно этого вторника.

При этом компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и данный сайт будут работать как раньше, но в итоге DC перейдет на единую технологическую платформу с «Яндекс Еда». За счет этого плотность заказов (их число на один квадратный километр) заметно повысится, а значит курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах того или иного района и зарабатывать больше. Клиенты также не останутся в накладе, поскольку будут получать заказанные блюда быстрее, а выбор ресторанов для этого станет больше.

Напомним, что информация о возможности передачи «Дзена» и «Новостей» от «Яндекса» к VK появилась после начала спецоперации РФ на Украине и введения санкций против российских компаний и их руководства. «Яндекс» в этой связи проявил стремление к нейтральному статусу в глазах Запада, а VK, будучи корпорацией с государственным участием, не побоялась санкционных и политических рисков, связанных с контролем над значительной частью медиапространства РФ.

Обмен как естественный процесс

Директор Бизнес-инкубатора и руководитель Центра исследования цифровых технологий Финансового университета при Правительстве РФ Антон Лосев в комментарии «Эксперту» отметил, что данная сделка станет началом перехода крупных IT-компаний российского финтех-рынка к фокусированию на определенных специализациях. «В связи с повышением внимания за последние полгода как со стороны регулирующих органов, так и со стороны западных компаний к информационными площадками и размещаемым там контентом уход “Дзен” и “Новостей” из Яндекса снижает для последнего риски введения санкций», — отметил он, указав на то, что Яндекс демонстрирует желание остаться технологически нейтральной компанией.

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Одновременно Яндекс получит дивиденды от поглощения конкурирующего с его проектами сервиса доставки еды Delivery Club, а VK — новые каналы привлечения аудитории, напомнил эксперт. При этом, по мнению Антона Лосева, «Дзен» в какой-то мере заменил в России заблокированный Instagram (сервис официально запрещен на территории РФ).

Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, также указал на уход «Яндекса» от связанных с политикой проектов в силу желания снизить риски попадания попасть под западные санкции за сотрудничество с российскими властями. «В адрес “Яндекса” регулярно прилетали упрёки за манипулятивную выдачу топа новостей. В итоге приходилось чистить ленту от материалов, которые государство считало неприемлемыми. “Дзен” же носил экспериментальный характер», — констатировал аналитик в беседе с «Экспертом». Сейчас, по мнению Ивана Лизана, Яндекс сконцентрируется на направлениях, которые стабильно приносят доход. К ним можно отнести еду, доставку, рекламу и другие медийные сервисы.

Как рассказал «Эксперту» сотрудник Центра политических исследований Финансового Университета Владимир Лукушин, сделки с обменом активами — это наиболее распространённая технология упорядочивания цифровой отрасли. «У каждой компании и каждого бренда есть своя задача, а конкуренция на макро-уровне в данном случае сведена к минимуму. В текущей политической стадии это естественный процесс», — резюмировал эксперт.